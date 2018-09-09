Гонкуровская академия назовет своего лауреата 7 ноября

ПАРИЖ, 9 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Горохов /. Новый лауреат самой престижной литературной награды Франции — Гонкуровской премии — будет назван во французской столице 7 ноября. Как сообщили на проходящем в Нанси большом книжном салоне представители академического жюри, первый круг кандидатов уже сформирован и насчитывает 15 имен.

Чтобы составить этот список, члены жюри прочли несколько сотен романов, выпущенных французскими издательствами летом. По словам главы Гонкуровской академии Бернара Пиво, который занимает этот пост с 2014 года, литературные новинки сезона отличает исключительно высокое качество.

"Первые романы авторов на этот раз, в особенности многочисленны и безупречны", — отметил мэтр Пиво. В итоге в круг претендентов сейчас допущены пять дебютантов.

Слово дебютантам

Так, неплохие шансы на награду имеет франкоязычная писательница из Бельгии Аделин Дьедонне. Ее первый роман, выпущенный издательством «Иконокласт» (Iconoclaste), носит многообещающее название «Настоящая жизнь» (La vraie vie). По словам рецензента сайта France Info, литературный дебют «представляет собой одновременно и триллер, и социальную хронику, и оду женственности».

В споре за награду впервые участвует и марокканская писательница Мерьем Алауи. Ее книга «Устами лошади глаголет истина» (La verit sort de la bouche du cheval), вышедшая в издательстве «Галлимар» (Gallimard), это, согласно отзывам литературных критиков, «богатая красками картина повседневной жизни страны, людям которой справляться с трудностями помогают энергия и находчивость».

Первый роман Николя Матьё, увидевший свет несколько лет назад, получил тогда же несколько наград. И вот новая книга «Дети после них» (Leurs enfants aprs eux), выпущенная издательским домом Actes Sud. Писатель переносит действие в 1992 год. Этот второй роман Матьё, по словам рецензентов, «рассказ о первой любви, первом лете, которые все предопределяют».

Для автора-ветерана Эрика Фотторино, его новый роман «Семнадцать лет» уже одиннадцатый. Писатель, отмечает литературная пресса, «рассказывает семейную историю со свойственной ему ясностью и дистанцией».

Первое присуждение в 1903 году

Гонкуровская академия вернется к своему списку кандидатов 2 октября, когда должна будет оставить в списке только восемь претендентов. Затем 30 октября шорт-лист будет вновь сокращен — до четырех номинантов.

Самая знаменитая литературная награда Франции была учреждена братьями Эдмоном и Жюлем де Гонкур. План тандема, решившего поддержать коллег по цеху, был впервые реализован в 1903 году, и с тех пор премия присуждается ежегодно. Критики этой традиции ставят в вину академии то, что она «проглядела» выдающихся авторов. Так, награда не досталась даже классику французской словесности Сидони-Габриэль Колетт, ставшей со временем не только членом Гонкуровской академии, но и ее президентом.

Академию, однако, полностью реабилитировал выбор в качестве лауреатов Марселя Пруста, Мориса Дрюона и Андре Мальро. Премия предназначена авторам, пишущим на французском языке. Тем не менее, ее избранниками становились и писатели русского происхождения — Анри Труайя, Эльза Триоле, Ромен Гари, Андре Макин.

Трапеза академиков

У академии нет собственного помещения, и ее единственный штатный сотрудник работает дома. Все десять академиков, избираемые пожизненно, трудятся на общественных началах, не требуя никакой компенсации за прочтение нескольких сотен романов и определение победителя

Сценарий церемонии на протяжении многих лет не менялся. Во время трапезы академиков в ресторане Drouant секретарь извлечет из старинного кулера для шампанского листок с именем победителя. На первый взгляд сама премия не так велика: €10 (около 800 рублей).

Ее денежная часть обесценилась в итоге потрясений на валютных рынках, происшедших после ее учреждения в начале минувшего века. Однако после победы в Гонкуровском конкурсе победителей ждут стотысячные тиражи на родине и переводы на многие иностранные языки.