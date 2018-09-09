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Сумермен и Спайдермен: кто сильнее и популярнее
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Сумермен и Спайдермен: кто сильнее и популярнее 

Мир24 11 часов назад
Фото: Мир24
Сумермен и Спайдермен — известные всем кинозвезды. У них есть немало общих черт. Супергерой и человек-паук похожи не только второй половинкой своих имен — в смысле «мена», то есть тем, что оба — дяди, а не тети.
Супермен постарше, он впервые появился на страницах комикса в конце 30 годов, а спайдермен, получается, на четверть века моложе, поскольку начал совершать свои нечеловеческие подвиги только в начале 60 годов, наверняка вдохновленный полетом в космос Юрия Алексеевича Гагарина.
Человек-паук — это уже 13 фильмов и два вот-вот выйдут, ожидают своего звездного часа. А Супермен — это уже целых 20 полнометражных картин, не считая анимации, но и в случае с человеком-пауком мультики мы тоже не считали. А главное — что, несмотря на почтенный или зрелый — в случае с человеком-пауком — возраст, они совершенно не собираются взрослеть и уж тем более стареть. По-прежнему прыгают, бегают, летают с крыши на крышу похлеще шведского Карлсона. И во всех фильмах у них есть противники: сумасшедшие ученые, злодеи-мафиози, и всегда они их побеждают.
Ждем, что когда-нибудь эти герои тоже встретятся в бою. Как уже столкнули современные авторы Супермена и Бэтмена. Первый сегодня немного проигрывает Спайдермену в популярности, — кажется, нет в наше время мальчишки, который бы не носил или не мечтал об очках Человека-паука, красной накидке — фирменной одежде нашего героя или хотя бы о кружке с изображением любимца. Но вряд ли кто сомневается, что Супермен лишь для виду затаился и впереди нас ждет матч-реванш.
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