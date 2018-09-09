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«Рик и Морти» стали лауреатами «Эмми»
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«Рик и Морти» стали лауреатами «Эмми» 

Игромания.ру 7 часов назад
Фото: Игромания.ру
В Лос-Анджелесе прошла первая церемония награждения Creative Arts Emmy Awards. На ней раздали статуэтки за достижения в области технических и прочих подобных достижений. Награды получили операторы, костюмеры, монтажёры и специалисты по спецэффектам.
Абсолютным рекордсменом шоу ожидаемо стал сериал «Игра престолов». Команда унесла с церемонии семь статуэток, ещё 15 номинаций сериалу выиграть не удалось. Благодаря этому по количеству наград (13) самым признанным стал канал HBO. На втором месте с десятью статуэтками оказался Netflix, а FX досталось семь премий.
Мини-сериал «Убийство Версаче», часть серии «Американская история преступлений», получил четыре награды, в том числе за лучшие костюмы. Лучшим телефильмом назвали серию USS Callister из «Чёрного зеркала». Ряд наград досталось «Миру Дикого запада», «Рассказу служанки» и «Удивительной миссис Мейзел». Эпизод «Огурчик Рик» из мультсериала «Рик и Морти» назвали лучшей анимированной программой. Это первая паремия «Эмми», которую получили Джастин Ройланд и Дэн Хармон.
Surreal pic.twitter.com/h3vsfhXfko
— Mike McMahan (@MikeMcMahanTM) 9 сентября 2018 г.
Ещё часть технических «Эмми» будет вручена сегодня ночью. А финальная церемония награждения лучших телепроектов пройдёт в понедельник, в ночь с 17 на 18 сентября, тогда свои премии получат лучшие сериалы, актёры и режиссёры.
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