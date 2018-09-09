БДТ имени Товстоногова выпустит восемь премьер в новом сезоне

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости . Большой драматический театр (БДТ) имени Товстоногова в Санкт-Петербурге в новом сезоне выпустит восемь премьер и отметит свое 100-летие, рассказал в воскресение на сборе труппы худрук БДТ Андрей Могучий

101-й сезон БДТ — это восемь премьер в постановке российских и европейских режиссеров, насыщенная гастрольная программа и грандиозный праздник по случаю векового юбилея «театра героической трагедии, романтической драмы и высокой комедии», как называли БДТ его основатели — писатель Максим Горький , актриса Мария Андреева и первый художественный руководитель, поэт Александр Блок.

"Сезон 2018/19 — особенно важный для БДТ. В феврале мы отпразднуем столетие театра, который еще тогда, в 1919 году, был задуман как прогрессивное место, соединяющее в себе и бесценное наследие прошлого, и тесную связь с современным миром. Для нас очень важно продолжать быть таким театром, открытым человеку, открытым миру", — сказал Могучий.

БДТ будет много гастролировать. Спектакли «Эрендира» и «Эдип в Коломне» покажут в Алма-Ате. В 2019 Год театра откроется в Москве большими юбилейными гастролями театра со спектаклями Могучего «Алиса», «Пьяные», «Гроза». Этот проект фестиваля «Золотая Маска» приурочен к 100-летию БДТ и 25-летию фестиваля. Также планируются гастроли в США, Италию, Германию, Польшу, Чехию и Финляндию.

Гостями Большого драматического станет легендарный театр кабуки Сётику Гранд Кабуки— Тикамацу Дза и Словацкий театр со спектаклем «Элита» о политическом перевороте в Европе в 1990-е. В канун нового года в БДТ приедет Национальный театр Неаполя. Также можно будет увидеть спектакль «Смятение» Театральной и киноакадемии Шанхая, спектакли Театра Комедии в Праге и театра «Талия» из Германии.

Театр готовит специальную программу «БДТ 1919-2020» к столетию театра. Зрителей ждут театральные, выставочные и междисциплинарные проекты.