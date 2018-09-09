БДТ имени Товстоногова выпустит восемь премьер в новом сезоне 

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Большой драматический театр (БДТ) имени Товстоногова в Санкт-Петербурге в новом сезоне выпустит восемь премьер и отметит свое 100-летие, рассказал в воскресение на сборе труппы худрук БДТ Андрей Могучий.
101-й сезон БДТ — это восемь премьер в постановке российских и европейских режиссеров, насыщенная гастрольная программа и грандиозный праздник по случаю векового юбилея «театра героической трагедии, романтической драмы и высокой комедии», как называли БДТ его основатели — писатель Максим Горький, актриса Мария Андреева и первый художественный руководитель, поэт Александр Блок.
"Сезон 2018/19 — особенно важный для БДТ. В феврале мы отпразднуем столетие театра, который еще тогда, в 1919 году, был задуман как прогрессивное место, соединяющее в себе и бесценное наследие прошлого, и тесную связь с современным миром. Для нас очень важно продолжать быть таким театром, открытым человеку, открытым миру", — сказал Могучий.
В этом сезоне Константин Богомолов поставит в БДТ спектакль «Слава» по одноименной пьесе Виктора Гусева. Известный европейский режиссер Люк Персеваль выпустит постановку «ROMEO&JULIET, или Милосердная земля», Андрей Могучий представит «Три толстяка. Эпизод 7» по мотивам произведений Юрия Олеши.
Алиса Фрейндлих выступит в главной роли в спектакле «Волнение» в постановке Ивана Вырыпаева. Публике представят оперу «52» композитора и режиссера Александра Маноцкова по произведениям Льва Рубинштейна, режиссер Евгения Сафонова поставит спектакль «Аустерлиц» по одноименному роману Винфрида Зебальда, и Роман Мархолиа представит свою работу по одноименному роману Эмиля Ажара «Жизнь впереди». В главной роли выступит Светлана Крючкова.
БДТ будет много гастролировать. Спектакли «Эрендира» и «Эдип в Коломне» покажут в Алма-Ате. В 2019 Год театра откроется в Москве большими юбилейными гастролями театра со спектаклями Могучего «Алиса», «Пьяные», «Гроза». Этот проект фестиваля «Золотая Маска» приурочен к 100-летию БДТ и 25-летию фестиваля. Также планируются гастроли в США, Италию, Германию, Польшу, Чехию и Финляндию.
Гостями Большого драматического станет легендарный театр кабуки Сётику Гранд Кабуки— Тикамацу Дза и Словацкий театр со спектаклем «Элита» о политическом перевороте в Европе в 1990-е. В канун нового года в БДТ приедет Национальный театр Неаполя. Также можно будет увидеть спектакль «Смятение» Театральной и киноакадемии Шанхая, спектакли Театра Комедии в Праге и театра «Талия» из Германии.
Театр готовит специальную программу «БДТ 1919-2020» к столетию театра. Зрителей ждут театральные, выставочные и междисциплинарные проекты.
Днем рождения БДТ, первого театра появившегося после революции, считается 15 февраля 1919 года. В этот день состоялась премьера спектакля «Дон Карлос» Шиллера в постановке Андрея Лаврентьева, ученика Владимира Немировича-Данченко.