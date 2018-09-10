Дэйв Батиста хочет, чтобы Marvel сняла спин-офф про семью Дракса

Хотя прямо сейчас Дэйв Батиста продолжает поддерживать уволенного из «Стражей Галактики» Джеймса Ганна, публично критикует Disney и открыто намекает на то, что судьба его персонажа вообще под вопросом, отказываться от Дракса Батиста не готов — даже если сыграть его актеру больше не доведется. В новом интервью Батиста признался, что хотел бы увидеть спин-офф про семью Дракса, пусть и с другим актером в роли самого героя Marvel.

В комментарии MTV Дэйв рассказал: «Если честно, я бы очень хотел, чтобы они рассказали историю семьи Дракса. Мне кажется, это очень красивая история, которой не уделили должного внимания. Об этом можно рассказать очень красиво и очень эмоционально — откуда происходит эта его любовь к семье, как его сердце было разбито, когда он потерял семью, когда их убили… Мне правда хочется, чтобы об этом рассказали чуть больше и, думаю, фанатам бы понравилось про это посмотреть».

В отличие от многих других супергероев Marvel, Дракс сольную историю о происхождении супергероя не получил — его предыстории коснулись лишь немного в ансамблевых «Стражах Галактики» (2014). Дэйв Батиста признался, что даже настаивал на «сольнике» для Дракс — однако не думает, что это действительно когда-нибудь случится. И, поскольку теперь «Стражи Галактики 3» находятся в подвешенном состоянии, вообще непонятно, когда зрителям доведется увидеть Дракса в следующий раз.