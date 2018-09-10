Джереми Аллен Уайт прокомментировал уход Эмми Россум из «Бесстыдников»

Не только поклонники «Бесстыдников» шокированы и опечалены уходом Эмми Россум, о котором было объявлено совсем недавно: коллега актрисы по сериалу, Джереми Аллен Уайт , признался, что для него решение Россум уйти тоже оказалось печальной и неожиданной новостью.

«Это очень грустно, — признался исполнитель роли Филиппа Галлагера в интервью Variety. — Мы ведь на протяжении девяти лет практически росли вместе. Будет очень тяжело».

Разумеется, за решение уйти Джереми свою коллегу ругать не собирается: «Я не виню Эми. Мне кажется, она готова уйти. Однако они никогда не найдут кого-нибудь, кто сможет занять ее место, так что всем нам придется постараться».

Напомним, Эмми Россум объявила о своем уходе из «Бесстыдников» в обращении к фанатам, опубликованном на Facebook в конце августа. В письме поклонникам Эмми выразила уверенность, что сериал продолжится без нее, поскольку «у Галлагеров есть еще немало нерасказанных историй».

Девятый и последний для Россум сезон «Бесстыдников» стартовал в эфире в минувшее воскресенье, 9 сентября 2018.