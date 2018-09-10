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В новой серии «Простоквашино» расскажут о сбежавшем из клиники таинственном звере
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В новой серии «Простоквашино» расскажут о сбежавшем из клиники таинственном звере 

Агентство «Москва» + ещё 20 15 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Новая серия «Простоквашино» вышла на официальном YouTube-канале киностудии «Союзмультфильм», сообщили в пресс-службе студии.
«Шестой эпизод нового «Простоквашино» «Чудовище из Простоквашино» появился на официальном YouTube-канале киностудии «Союзмультфильм» 10 сентября 2018 г. Печкин узнает, что из клиники сбежало опасное чудовище. Обеспокоенный этой новостью, он отправляется в дом Дяди Федора, где его встречает нечто более ужасное, чем он мог предположить. Вместе друзьям предстоит разгадать историю о таинственном звере», — говорится в сообщении.
Уточняется, что режиссер нового эпизода «Простоквашино» — Евгения Жиркова.
«Также 10 сентября новое «Простоквашино» появится в ТВ-эфире — вышедшие ранее серии покажет телеканал «Карусель», — отметили в пресс-службе.
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