В новой серии «Простоквашино» расскажут о сбежавшем из клиники таинственном звере

Новая серия «Простоквашино» вышла на официальном YouTube-канале киностудии «Союзмультфильм», сообщили в пресс-службе студии.

«Шестой эпизод нового «Простоквашино» «Чудовище из Простоквашино» появился на официальном YouTube-канале киностудии «Союзмультфильм» 10 сентября 2018 г. Печкин узнает, что из клиники сбежало опасное чудовище. Обеспокоенный этой новостью, он отправляется в дом Дяди Федора, где его встречает нечто более ужасное, чем он мог предположить. Вместе друзьям предстоит разгадать историю о таинственном звере», — говорится в сообщении.

Уточняется, что режиссер нового эпизода «Простоквашино» — Евгения Жиркова.

«Также 10 сентября новое «Простоквашино» появится в ТВ-эфире — вышедшие ранее серии покажет телеканал «Карусель», — отметили в пресс-службе.