Премьеры и фестивали. Что приготовили воронежские театры к новому сезону 

Театрально-музыкальный сезон в Воронеже обещает быть весьма насыщенным. Воронежский академический театр драмы вовсю готовится к 232 сезону. Идут репетиции и разборы пьес. Театралов ждут целых 8 премьер — рекордное количество за последние годы.
Две пьесы взяли из проекта «Сито». Это «Ловушка для птиц» и «Ганди молчал по субботам». Среди премьер и классика, и современность. От «Маскарада» Лермонтова до «Солнечной линии» Вырыпаева. А ещё будут «Страшилки и ужастики для детей младшего, среднего и пожилого возраста» и спектакль «Чук и Гек». — Я могу выпустить, я могу предложить зрителям Воронежа гораздо большее меню, извините за это слово. Вы можете приходить, вам будет интересно, потому что новые и новые работы, — отметил художественный руководитель Воронежского академического театра драмы Владимир Петров.
Театр юного зрителя сезон уже открыл. Спектаклем по Чехову, который называется «Жизнь в вопросах и восклицаниях». Перед показом, для создания чеховской атмосферы, актёры театра поют романсы. Как говорят в ТЮЗе, своему зрителю мы предлагаем улыбнуться и отвлечься от повседневности. У театра три премьеры. Кроме спектакля по Чехову, ещё «Маугли» Киплинга, а перед новым годом — «Щелкунчик». — Приедет режиссёр из Москвы Юрий Катаев, он у нас уже ставил спектакль «Остров Сокровищ», в прошлом сезоне и к 20 декабря он выпустит этот спектакль, который у нас ознаменует новогодние праздники, то есть, это будет детское новогоднее представление, — пояснил главный режиссёр Театра юного Вадим Кривошеев зрителя.
Воронежская филармония побалует меломанов классической музыкой. В начале сезона прозвучит симфоническая поэма Штрауса «Дон Кихот» и одиннадцатая симфония Дмитрия Шостаковича. Солист — Сергей Словачевский. Виолончели, с которой выступает маэстро, скоро исполнится 300 лет. В течение всего сезона, говорят в филармонии, здесь выступит множество ярких исполнителей. — Это как российские музыканты, так и иностранцы, это пианистка из Италии, это несколько дирижеров из Италии, это китайский дирижёр к нам приедет, это немецкий дирижёр, да, также впервые выступит на нашей площадке, — рассказала художественный руководитель Воронежской филармонии Ирина Авралева.
В Воронежском театре оперы и балета идёт прослушивание кандидатов в труппу. В новом сезоне на этой сцене будет представлено несколько премьер. — Выросло новое поколение молодых певцов, сегодня у нас прослушивание с оркестром и под рояль целой большой группы, — пояснил главный дирижёр Воронежского государственного театра оперы и балета Юрий Анисичкин. 21 сентября — балет Корсар. В ноябре фестиваль русской классики. Названия говорят сами за себя: «Пиковая дама», «Евгений Онегин», «Царская невеста». В оперном репертуаре появятся «Снегурочка» Римского Корсакова и «Риголетто» Верди. Но, пожалуй, главное событие ждёт любителей балета в октябре. Владимир Васильев в Воронеже будет отмечать 60-летие творческой деятельности. — Сам маэстро на протяжении всего фестиваля будет находиться с нами, будет с нами репетировать, будет доводить какие-то последние мазочки, как мы это называем, доводить свои коррективы, и каждый спектакль свой он будет представлять для воронежского зрителя, — отметил главный балетмейстер Воронежского театра оперы и балета Александр Литягин.
Никитинский театр в этом году делает акцент на современную драматургию. Прямо сейчас актеры театра работают над спектаклем «Юра» по пьесе Тони Яблочкиной. Его ставит режиссёр из Санкт-Петербурга Олег Христолюбский. — В середине ноября у нас будет проходить режиссёрская лаборатория Олега Лаевского, но кто будет участником её пока что небольшая интрига, а вот после режиссёрской лаборатории к нам приезжает режиссёр Коля Русский, мы будем работать над совместным спектаклем, выход которого запланирован на конец декабря, — рассказала помощник художественного руководителя Никитинского театра Ирина Лукина. В общем, театрально-музыкальный сезон в Воронеже обещает быть весьма насыщенным. Ценителям искусства точно не будет скучно. Глеб Стародубцев, Андрей Солодов и Евгений Лютов