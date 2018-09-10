«Гоголь-центр» начал новый сезон без Серебренникова 

Московский театр «Гоголь-центр» рассказал о своих планах на сезон 2018-2019, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу театра.
"Я думаю, предстоящий год будет для нас непростым, но плодотворным. И мы сохраним рабочее состояние труппы и всего театра в том качестве и художественном состоянии, которое было заложено Кириллом Серебренниковым при создании «Гоголь-центра», — сказал директор Алексей Кабешев, выразив надежду, что 6-ю годовщину «Гоголь-центра» труппа будет отмечать с худруком Кириллом Серебренниковым. Сейчас режиссер находится под домашним арестом по обвинению в хищениях бюджетных средств и свою вину отрицает.
Начал «Гоголь-центр» с обновленной версии спектакля Кирилла Серебренникова по фильму Ларса фон Триера «Идиоты». В сего в сезоне планируется представить семь новых спектаклей. До конца 2018 года «Гоголь-центр» планирует выпустить две премьеры: «Мизантроп» Мольера в постановке латышского режиссера Элмара Сенькова и «Барокко», музыкальный манифест Кирилла Серебренникова с хореографией Евгения Кулагина.
Првой премьерой 2019 года станет спектакль «Петровы в гриппе и вокруг него» в постановке Дениса Азарова по роману Алексея Сальникова. Позже в театре покажут спектакль «Боженька» по пьесе Валерия Печейкина в дебютной постановке Никиты Кукушкина. Запланирована и премьера спектакля по пьесе Мартина Макдонаха «Палачи».
Ранее стало известно, что Андрей Могучий пригласил Кирилла Серебренникова поставить спектакль в БДТ.