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На фестиваль «Киновертикаль» в Саратов приедут известные актеры и кинорежис
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На фестиваль «Киновертикаль» в Саратов приедут известные актеры и кинорежис 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В Саратове с 1 по 5 октября в Саратове пройдет пятый фестиваль-конкурс детского и юношеского кино «Киновертикаль», в этом году мероприятие пройдёт в рамках проекта «Малое кино — большое будущее».
По информации оргкомитета, участники получат возможность пообщаться с российскими актерами театра и кино Максимом Матвеевым, Еленой Кореневой и Андреем Ташковым, с молодыми, но уже известными кинорежиссерами Иваном Твердовским и Иваном Шахназаровым, и, конечно, почетным президентом фестиваля «Киновертикаль» — мультипликатором Гарри Бардиным.
По словам руководителя проекта «Малое кино — большое будущее» Ирины Шатылко, выбор специальных гостей фестиваля определялся стремлением отразить одну из главных идей фестиваля — выбор творческого пути начинается в юные годы. «Наши гости расскажут о своих творческих свершениях, о сложностях и радостях своего пути в кинематографе и, надеемся, дадут участникам фестиваля существенные профессиональные напутствия для творческого старта», — отметила Шатылко.
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