На фестиваль «Киновертикаль» в Саратов приедут известные актеры и кинорежис

В Саратове с 1 по 5 октября в Саратове пройдет пятый фестиваль-конкурс детского и юношеского кино «Киновертикаль», в этом году мероприятие пройдёт в рамках проекта «Малое кино — большое будущее».

По словам руководителя проекта «Малое кино — большое будущее» Ирины Шатылко, выбор специальных гостей фестиваля определялся стремлением отразить одну из главных идей фестиваля — выбор творческого пути начинается в юные годы. «Наши гости расскажут о своих творческих свершениях, о сложностях и радостях своего пути в кинематографе и, надеемся, дадут участникам фестиваля существенные профессиональные напутствия для творческого старта», — отметила Шатылко.