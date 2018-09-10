О дружбе, любви и войне. В Салехарде пройдет презентация книги Александры Чаги

В Национальной библиотеке Ямала 27 сентября пройдет презентация книги Александры Чаги «Последний хранитель». Ранее повесть была удостоена литературной премии Ивана Истомина

На протяжении 10 лет автор трудилась над сюжетом, построенным на основе ненецких, хантыйских, селькупских мифов и легенд. Александра превратила северные легенды, фантастику и традиционные мифы в современную повесть, которая заинтересует каждого.

«Сюжет реальный, исторический. Я переплела это все с фантастикой немножко и боевиком», — поделилась автор.

«Последний хранитель» — это не просто история малых коренных народов Севера, а настоящая историко-приключенческая повесть о преданности, дружбе, любви и войне.