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Какие премьеры пройдут в тольяттинском драматическом театре им. Г. Б. Дрохова «Колесо» в этом сезоне
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Какие премьеры пройдут в тольяттинском драматическом театре им. Г. Б. Дрохова «Колесо» в этом сезоне 

Волга Ньюс 11 минут назад
Ближайшей премьерой, которая пройдет в октябре, будет спектакль по черной комедии Ольги Степновой «Серебряная ложка». Это, как сказал Михаил Чумаченко, который и ставит спектакль, — попытка переложить один из сюжетов Рэя Куни на русскую почву.
В этом же месяце ожидается премьера по пьесе «Без монет нет конфет» немецкого драматурга Йорга Изермайера. Спектакль ставит эстонский режиссер, выпускник ГИТИСа Антон Киселюс.
В ноябре «Колесо» покажет спектакль по веселой и одновременно грустной пьесе Владимира Гуркина «Саня, Ваня, с ними Римас» в постановке Олега Скивко. В ноябре же будет осуществлен проект ученицы Сергея Женовача Веры Поповой «Я — кукла», рассчитанный на детей с ограниченными возможностями здоровья.
В конце декабря Павел Пронин, недавний выпускник ГИТИСа, который поставил «Влюбленный город», представит спектакль по сказке Оскара Уайльда «Звездный мальчик».
В марте будущего года ожидается премьера спектакля «Цена» по пьесе Артура Миллера — его ставит Михаил Чумаченко. Спектакль готовится к 60-летию творческой деятельности народного артиста России Евгения Князева, который и сыграет в «Цене» главную роль.
Последней премьерой сезона станет спектакль Павла Пронина по малоизвестной пьесе Агаты Кристи «Готовьтесь к убийству» — он пройдет впервые в апреле или мае.
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