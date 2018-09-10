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Файзиев прокомментировал возможное ограничение показа зарубежных лент
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Файзиев прокомментировал возможное ограничение показа зарубежных лент 

РИА Новости 9 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Ограничение в РФ показов иностранных картин от общего числа сеансов за день может навредить дистрибуции, что сделает невыгодным содержание кинотеатров, вопрос о введении поправок нужно обсуждать с киносетями, считает продюсер и режиссер Джаник Файзиев.
Ранее на сайте Минкультуры РФ появился документ, содержащий предложения ведомства по поводу кинотеатрального проката. Минкультуры планирует внести в законодательство поправки, ограничивающие показ зарубежных фильмов до 35% от общего числа сеансов за день в кинотеатрах, имеющих более одного кинозала.
"Мы каждый раз говорим о том, что надо как-то защищать российское кино, но надо не забывать, что ниточка дистрибуции очень тоненькая. Мы можем вмешаться и потеряем дистрибуцию, содержать кинотеатры станет не выгодно", — сказал Файзиев РИА Новости.
Он выразил надежду, что Минкультуры РФ посоветуется с киносетями, прежде чем вводить подобные поправки. «Пока они (Минкультуры) не сделали ни одного резкого шага, хотя были попытки квотирования и так далее, но пока все осторожно», — заключил режиссер.
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