Пять вечеров в Тюмени: открываем сезон в «Ангажементе», танцуем на пятничной вечеринке

Холодно и пасмурно? Не стоит унывать. «Подогреть» настроение всегда можно хорошим развлечением. В Тюмени самой насыщенной на события станет пятница, но и в другие дни недели есть куда сходить. Куда? Листайте афишу от 72.ru.

10 сентября, понедельник

Открытый урок по аргентинскому танго (18+)

Не успели в выходные? Не беда! В «Танго&Coffee» проходит серия открытых уроков по танго. У вас есть уникальная возможность выбрать удобный день и познакомиться поближе с танцем, где «мужчина — режиссер, а дама — безмолвная исполнительница роли». Выбирайте, когда вам удобнее. В понедельник или среду? Не забудьте сменку!

Когда: 10 сентября, 19:00.

Где: Холодильная, 138, Танго&Coffee.

Вход свободный.

11 сентября, вторник

Выставка «Репортаж» (12+)

Выставка работ фотохудожников памяти Александра Ефремова . Иногда один кадр может рассказать целую историю. Если вы ещё не были на выставке — успевайте. Музейный комплекс открыт со вторника по воскресенье до 20:00.

Когда: 11 сентября, 11:00.

Где: Советская, 63, Музейный комплекс.

Цена билета: 150 рублей.

12 сентября, среда

Показ фильма «Леон» (16+)

Модерновая сказка в духе «Красавицы и чудовища», ещё одна версия «Франкенштейна» в американском изложении, где основным эпизодом была душераздирающая сцена встречи монстра с маленькой девочкой на берегу озера. Чудовище Франкенштейна выглядит страшно, Леон тоже зловеще сообщает о своей подлинной профессии — а вот малышек, наивных и доверчивых созданий, это абсолютно не пугает. И вообще Матильда, двенадцатилетняя женщина, дитя Америки середины 90-х годов, великолепно сыгранная дебютанткой Натали Портман , закономерно кажется взрослее и приспособленнее к жизни, чем приученный лишь убивать Леон-Профессионал, который остаётся младенцем в душе. Фильм демонстрируется на языке оригинала с русскими субтитрами.

Когда: 12 сентября, 20:00.

Где: Молодежная, 74/4, Fabric Bar.

Цена билета: 200 рублей (депозит в баре).

13 сентября, четверг

Выставка-инсталляция «Отлично» (12+)

Миссия выставки — спровоцировать внимание каждого потенциального гостя к пересмотру восприятия изобразительного искусства, приоткрыть завесу творческого процесса молодых тюменских авторов. Зрителям предлагают стать непосредственными участниками выставочного пространства и вместе с создателями окунуться в художественные миры, проникнуться их драмой и действительно понять: кто эти люди, почему так выглядят, что и как они изображают?

Когда: 13 сентября, 10:00.

Где: Республики, 165А, МТЦ «Космос».

Вход свободный.

Спектакль «Академия смеха» (16+)

Остроумная, ироничная, с неожиданным сюжетным ходом комедия о том, как драматург театральной труппы под названием «Академия смеха» приходит к только что назначенному Цензору при отделе общественной безопасности Токийской полиции, чтобы получить разрешение на постановку новой комедии.

Когда: 13 сентября, 19:00.

Где: Республики, 129, Тюменский драмтеатр.

Цена билета: 200 — 600 рублей.

14 сентября, пятница

Открытие сезона в театре «Ангажемент» (16+)

В этом году у «Ангажемента» круглая дата. 25 лет. Сразу напрашиваются промежуточные итоги, воспоминания, ностальгическая интонации. Но театр «Ангажемент», словно подросток, отказывается что-то анализировать. Только сегодняшний день, только максимализм, только вперёд. В этот вечер на сцене театра можно будет увидеть всё. «Ангажемент» танцует, поёт, шутит, извивается, ходит колесом, стоит на ушах… Но самое главное, он не забывает, как это все начиналось, и кто это всё начинал.

Когда: 14 сентября, 19:00.

Где: Олимпийская, 8а, театр «Ангажемент».

Цена билета: 500 рублей.

Спектакль «Молодость» (18+)

Поиски любви и молодости — трагикомедия по мотивам пьесы Ивана Тургенева «Месяц в деревне». Одна из самых репертуарных пьес русского театра, в ней есть острая интрига, разнообразие характеров, глубина чувств. В этом изящном сочинении много любви: объяснений, переживаний, страданий, а порой и почти водевильных ситуаций — пьеса насквозь пронизана тонким юмором.

Когда: 14 сентября, 19:00.

Где: Республики, 129, Драмтеатр.

Цена билета: 161 — 1000 рублей.

Вечеринка «Ретро FM» (18+)

«Максимилианс» приглашает тюменских тусовщиков на вечеринку «Ретро FM». Гостей собираются радовать живым миксом хитов 70‑80‑90-х, а также фирменными подарками.

Когда: 14 сентября, 20:00.

Где: 50 лет Октября, 8б, «Максимилианс».

Цена билета: 300 рублей.

Вечеринка от EZPROM (18+)

Туса от нашумевших «Ежей». За пультом будут Summer of Haze, Saburov, Foot Wappa, KRBSS, Alan, Acidrain, Endo, Ooh Yeah, Пиратская Инстанция, Sickshoota.

Когда: 14 сентября, 22:30.

Где: Осипенко, 81, «Дом печати».

Цена билета: 300 — 500 рублей.