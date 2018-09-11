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Посетители кинотеатра на Костякова увидят мелодраму «Первый эшелон»
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Посетители кинотеатра на Костякова увидят мелодраму «Первый эшелон» 

Управа Бутырского района города Москвы + ещё 8 11 сентября 2018
Фото: Управа Бутырского района города Москвы
В кинотеатре «Искра», расположенном на улице Костякова, покажут социальную мелодраму Михаила Калатозова «Первый эшелон». Зрителей ждут 13 сентября. Об этом сообщила начальник кинотеатра Ирина Овсянникова.
— Лента повествует о взаимоотношениях внутри группы молодых комсомольцев, прибывших в отдаленный район Казахстана поднимать целину. Молодые люди попадают в суровые условия, где только предстоит наладить все блага цивилизации. Тем не менее, сильная искренняя любовь возможна и в таких условиях, что доказывают на своем примере секретарь обкома Каштанов и трактористка Анна Залогина. В фильме «Первый эшелон» режиссер впервые опробовал широкоформатную съемку, а также использовал наработки, которые не применялись ранее, — пояснила Овсянникова.
Начало в 18.30. Напомним, кинотеатр «Искра» находится по адресу: ул. Костякова, 10. Вход свободный. (ак)
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