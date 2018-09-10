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В Челябинске пройдет презентация книги о 5 поколениях горожан
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В Челябинске пройдет презентация книги о 5 поколениях горожан 

АиФ 6 часов назад
Фото: АиФ
13 сентября в Челябинской областной универсальной научной библиотеке пройдет презентация книги «Полянцевы: история семьи», сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».
Авторы книги — почётный энергетик СССР Олег Полянцев и известные краеведы Вячеслав Лютов и Олег Вепрев. Через пять поколений семьи Полянцевых, которые сыграли роль в истории не только Челябинска, но и всей страны, удалось с новой стороны раскрыть многие значительные события. Например, речь идёт о создании Челябинского железнодорожного узла, теплоэлектроцентралей, военной медицине, многом другом.
Презентация состоится 13 сентября в 15.00 в читальном зале №1 Челябинской областной научной библиотеки.
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