Третий фестиваль «Видеть музыку»: афиша на сентябрь

18 сентября

Челябинский государственный академический театр оперы и балета им. М. И. Глинки

На сцене театра «Геликон-опера» п\р Дмитрия Бертмана

П. Чайковский, " Евгений Онегин ", опера в 3-х действиях Фото: Челябинский государственный академический театр оперы и балета им. М. И. Глинки

Либретто П. И. Чайковского и М. И. Чайковского

Музыкальный руководитель и дирижер — Евгений Волынский

Режиссер-постановщик — Михаль Знанецкий (Польша)

Художник-постановщик — Луиджи Сколио (Италия)

Художник по костюмам — Елена Сластникова

Длительность спектакля — 3 часа 20 минут

Возрастной ценз — 6+

"Евгений Онегин" в Челябинском театре — спектакль от международной команды постановщиков. В оформлении задействованы декорации во всю высоту сцены с использованием множества зеркал, люстры изо льда и бассейна с водой. Современные технологии помогают воссоздать интерьеры золотого века, передать величие русского березового леса и создать поэтичную, живописную атмосферу пушкинского времени. Восхищают и роскошные костюмы артистов — вручную расшитые бальные кринолины и фраки. При всем визуальном новаторстве, трактовки ролей в постановке — классические, пушкинские.

20 сентября

"Волгоградский государственный театр «Царицынская опера»"

На сцене театра «Геликон-опера» п/р Дмитрия Бертмана

"Così fan tutte", опера В. А. Моцарта

Либретто Лоренцо да Понте

Комическая опера в 2-х действиях

Музыкальный руководитель и дирижер-постановщик — Владимир Стачинский

Сценограф — Георгий Матевосян

Художник по костюмам — Елена Павловская

Длительность спектакля — 3 часа

Возрастной ценз — 12+ Фото: Волгоградский государственный театр «Царицынская опера»

Премьера комической оперы В. А. Моцарта «Cosi fan tutte» состоялась 26 января 1790 года в Вене. Либреттиста Лоренцо да Понте, написавшего сюжет на основе реального скандала в высшем венском обществе, не раз упрекали в легкомыслии. В этой истории всех — и победителей, и побежденных — ждёт счастливый финал. Основные участники сложной, запутанной интриги скорее наивны и нелепы, чем коварны и злы. Премьера спектакля в театре «Царицынская опера» состо­ялась 30 ноября 2012 года. Опера-буфф «Cosi fan tutte» в исполнении артистов театра — веселый, легкий и изящный спектакль. Язык исполнения оперы — итальянский, в волгоградской постановке в русском переводе звучат лишь речитативы.

24 сентября

Спектакль Центра оперного пения имени Галины Вишневской

"Богема", опера Д. Пуччини

Опера в 4-х действиях с одним антрактом Фото: Центр оперного пения Галины Вишневской

Либретто Луиджи Иллики и Джузеппе Джакозы

Сценограф и художник по костюмам — Андрей Климов

Длительность спектакля — 2 часа 30 минут

Возрастной ценз — 12+

Одна из лучших опер итальянского классика Джакомо Пуччини «Богема» впервые увидела свет в 1896 году. В основу либретто легли эпизоды романа Анри Мюрже «Сцены из жизни богемы». В великолепной музыке Пуччини получила свое воплощение трогательная, исполненная романтизма история о талантливых и благородных обитателях Латинского квартала Парижа, для которых в жизни нет больших ценностей, чем искусство, свобода и любовь.

25 сентября

Свердловский государственный академический театр музыкальной комедии

На Новой сцене Государственного академического Большого театра России

"Декабристы"

Мюзикл в 2-х действиях

Автор идеи и пьесы — Карина Шебелян, автор стихотворных текстов — Алина Байбанова

Сценография — Игорь Нежный

Костюмы — Татьяна Тулубьева

Длительность спектакля — 2 часа 20 минут

Возрастной ценз — 12+ Фото: Свердловский театр музыкальной комедии

Мюзикл «Декабристы» создан по заказу Свердловского театра музыкальной комедии в 2016 году московскими авторами — композитором Евгением Заготом, драматургом Кариной Шебелян и поэтом Алиной Байбановой. Сюжет не имеет литературного первоисточника и основывается лишь на событиях конкретного исторического периода. Придумывая спектакль, авторы и театр, по сути, создавали собственный «миф о декабристах», хотя и основывали художественный вымысел на известных фактах и реальных обстоятельствах. Все, что увидит публика, — сугубо авторская версия событий, но, если после просмотра спектакля у кого-то из зрителей возникнет желание обратиться к историческим документам, чтобы открыть своих декабристов — значит, цель достигнута…

26 сентября

"Астраханский государственный театр оперы и балета"

На Новой сцене Государственного академического Большого театра России

Джакомо Пуччини

"Тоска"

Опера-драма в 3-х действиях Фото: geometria.org Либретто Луиджи Иллики и Джузеппе Джакозы по драме Викторьена Сарду

Музыкальный руководитель и дирижер — Валерий Воронин

Длительность спектакля — 2 часа 35 минут

Возрастной ценз — 12+

По замыслу постановщиков, «Тоска» — это прежде всего психологическая драма, исключительное по накалу страстей и глубине характеров столкновение людей искусства с миром тирании. Выразительная аскетичность декораций все внимание зрителей направляет на героев, на их противоборство. Музыка Пуччини обладает необъяснимой современностью, это позволяет приблизить оперу к нам, не акцентируя внимания на времени происходящего. Жесткий спектакль Астраханского театра рождает ощущение почти документального фильма. При этом постановщикам удается целомудренно избежать натуралистических подробностей пыток и страданий. Точно найденные пронзительные детали заставляют сопереживать героям и отдаваться происходящему на сцене значительно глубже, чем если бы там лилась кровь.

26 сентября

Свердловский государственный академический театр музыкальной комедии

На сцене Театра на Таганке

По соглашению с The Really Useful Group Ltd.

ВПЕРВЫЕ В РОССИИ

"Эвита" Фото: southcarolinalowcountry.com Мюзикл в 2-х действиях. SEMI STAGE

Дирижёр-постановщик — Борис Нодельман

Постановка — Алексей Франдетти

Хореограф — Ирина Кашуба

Длительность спектакля — 2 часа 10 минут

Возрастной ценз — 12+

Первой леди Аргентины суждено было стать «первой леди мирового мюзикла», когда невероятная история жизни и смерти Эвы Перон легла в основу мюзикла «Эвита». Созданный в 1976 году уже в виде концептуального альбома он стал невероятно популярен, а выйдя на театральные подмостки, безоговорочно покорил мир (премьера состоялась в 1976 году в Лондоне, режиссер Гарольд Принс ). После успеха на Бродвее (1979 год, 7 премий «Тони») был поставлен в огромном количестве стран (в том числе в Австралии, Испании, Мексике, Австрии, Японии, Израиле, Корее, ЮАР, Венгрии). Но — не в России. На российских театральных подмостках и в русском переводе мюзикл «Эвита» дебютировал в Екатеринбурге в формате semi stage 2 марта 2018 года, за год до предстоящего в марте 2019-го 70-летнего юбилея Эндрю Ллойда Уэббера.

27 сентября

Открытие новой музыкальной сцены

Открытие новой Большой сцены Театра под руководством Геннадия Чихачева — событие не только для Москвы, но и для всей музыкальной России.