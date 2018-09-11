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В Приокском районе обновили центр культуры и кино «Зарница»
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В Приокском районе обновили центр культуры и кино «Зарница» 

Vgoroden.ru + ещё 1 5 часов назад
Фото: Vgoroden.ru
Обновленный центр культуры и кино «Зарница» откроется в Приокском районе после реконструкции сегодня, 11 сентября. Об этом сообщает управление по работе со СМИ администрации нижнего Новгорода.
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Центр «Зарница» был основан в 1951 году и ранее носил название «Кинотеатр имени Климента Ворошилова». В 1970 году он был преобразован в детский кинотеатр «Зарница», а в 2016 году его объединили с библиотечной системой Приокского района. Таким образом, учреждение стало настоящим центром культуры.
В рамках модернизации в 2018 году в «Зарнице» установили сцену с нескользящим и особо прочным линолеумом, заменили прожекторы, сделали подсветку ступеней. В зрительном зале появилось современное оборудование и 125 новых кресел.
В день открытия зрителей ждет выступление нижегородской музыкальной группы «Ноль плюс», выставка работ шведских фотографов «На границе мифов и реальности», а также показ мультфильма «Вилли и крутые тачки».
Напомним, новинки короткометражного кино со всего мира покажут в кинотеатре «Орленок».
Фото: управление по работе со СМИ администрации Нижнего Новгорода
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