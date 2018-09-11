СМИ: Режиссер Никита Михалков попал в больницу из-за спортивной травмы 

Данная информация появилась 10 сентября.
Актер и режиссер Никита Михалков, согласно информации, предоставленной СМИ, оказался в больнице.
По предварительным сводкам, народный артист РСФСР был госпитализирован, когда получил спортивную травму.
Как передает «Телеканал 360» слова его коллеги — сценариста Александра Адабашьяна, Никита Сергеевич прооперирован.
— Он сейчас болеет, была операция. Ничего трагического не предвидится, но была малоприятная травма спортивного свойства, — сказал Адабашьян.
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