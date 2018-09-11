Дэниел Рэдклифф на фотоколле своей новой пьесы в Нью-Йорке

Пока коллеги Дэниела Рэдклиффа по киноиндустрии представляют свои новые проекты на кинофестивале в Торонто, звезда « Гарри Поттера » в Нью-Йорке занимается почти тем же самым — но только почти: вместе с Бобби Каннавале Дэниел Рэдклифф поучаствовал в фотоколле своей новой бродвейской постановки The Lifespan of a Fact.

Пьеса основана на бестселлере 2012 года от Джона Д’Агаты и Джима Фингэла — в книге рассказывалось о расследовании самоубийства подростка из Лас-Вегаса, так что можно сказать, что новая постановка Рэдклиффа основана на реальных событиях. Идти на Бродвее пьеса будет всего 16 недель с 18 октября.

попкорнnews