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Дэниел Рэдклифф на фотоколле своей новой пьесы в Нью-Йорке
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Дэниел Рэдклифф на фотоколле своей новой пьесы в Нью-Йорке 

Попкорн News 8 часов назад
Фото: Попкорн News
Пока коллеги Дэниела Рэдклиффа по киноиндустрии представляют свои новые проекты на кинофестивале в Торонто, звезда «Гарри Поттера» в Нью-Йорке занимается почти тем же самым — но только почти: вместе с Бобби Каннавале Дэниел Рэдклифф поучаствовал в фотоколле своей новой бродвейской постановки The Lifespan of a Fact.
Пьеса основана на бестселлере 2012 года от Джона Д’Агаты и Джима Фингэла — в книге рассказывалось о расследовании самоубийства подростка из Лас-Вегаса, так что можно сказать, что новая постановка Рэдклиффа основана на реальных событиях. Идти на Бродвее пьеса будет всего 16 недель с 18 октября.
попкорнnews
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