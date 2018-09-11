Валерий Сюткин выпустил клип «Осень — кошка в рыжих сапогах»

Режиссёр Тина Баркалая придумала и поставила ироничную историю о человеке, который не может сохранить верность одной женщине, становясь всё более несчастным. События происходят в начале 60-х годов.

По словам Тины Баркалая, она постаралась снять соответствующую стихам и песне киноминиатюру в ретро-стиле с уютными двориками, «слониками в серванте и гобеленах на стенах».

Валерий Сюткин также доволен результатом работы: «Эта песня и похожа, и не похожа на то, что я пел раньше. Слова замечательные, мелодия цепкая, я спел её с большой радостью. И над клипом работалось легко и весело. Вариантов сценария было много, и мне понравился тот, в котором я — рассказчик».

Роль изменщика сыграл актёр Николоз Кучава, а его женщин — Натия Купатадзе, София Себисквирадзе и Анна Николошвили. Сам же певец присутствует в кадре в роли ведущего прогноза погоды.

Песня «Осень — кошка в рыжих сапогах» звучит в эфире радиостанций с начала августа.