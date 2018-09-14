Режиссер «Современника» представил нижегородцам нового Островского

О чем спектакль?

В пьесе, как и в спектакле, две главные темы. Первая — театр и жизнь артистов. Даже жанр постановки обозначен, как «высокая комедия про людей-актеров и актеров-людей в 2-х действиях». Публика погружается в мир закулисья и наблюдает за развитием взаимоотношений между людьми этой творческой профессии. Кроме того, режиссер-постановщик Кирилл Вытоптов и художник Нана Абдрашитова рассуждают о том, как меняется театр и как изменяется с течением времени, со сменой эпох воспроизведение на сцене текстов классиков. Мы видим разного Островского. Первая часть постановки — некий фарс, для которого характерны широкие жесты, абсурдные действа, нарочитые образы. Это обращение к сцене прошлого. Вторая часть, как и в общем спектакль, — это современное видение, в котором больше игры, свободы, личных высказываний.

Другая тема связана непосредственно с сюжетной линией. Любовь Ивановна Отрадина, она же Елена Ивановна Кручинина (заслуженная артистка РФ Ольга Берегова ), потеряла сына, когда он был еще мальчиком. Она думала, что тот умер, однако по прошествии многих лет оказалось, что это не так. Можно сказать, Гриша для нее воскрешает — в итоге они воссоединяются.

Эта история про одиночество человека в мире и про необходимость быть любимым и любить кого-то, про невероятное по силе чувство материнства, про вечную связь Мадонны и младенца, про чудо.

Кто есть кто?

Все действие в спектакле происходит вокруг персонажа заслуженной артистки РФ Ольги Береговой — Елены Ивановны Кручининой. Актриса находится на сцене практически все время и умело удерживает на себе внимание публики. Ее героиня одновременно статная, уверенная, сильная — и мягкая, не скрывающая своих слабостей. Она являет собой яркий образец женщины-матери, милосердной, отдающей себя другим. Пожалуй, этот спектакль можно назвать бенефисом артистки.

Выделяется из общего актерского строя Наталья Кузнецова , играющая одну из сущностей актрисы Нины Коринкиной. В ее речи сплетены тексты из пьес Островского «Без вины виноватые», «Гроза», «Чайка» Антона Чехова . Ей достается монолог об актерской профессии и о загадочной женской душе, который она исполняет на надрыве.

Обратить внимание стоит на молодого актера Александра Мамаева , исполняющего роль Пьеро. Этого персонажа ввел в спектакль режиссер. Он сопровождает все действо, направляя персонажей и провоцируя их на разные хулиганства, играя с ними. В этой постановке достаточно широко раскрывается потенциал артиста, его интонационные и пластические возможности.

Еще один представитель молодого поколения артистов в театре — Александр Лапшов — не впервые получает главную роль. Здесь он — собственно сын Кручининой Гриша Незнамов. Нищий принц, обделенный вниманием, не получивший доброго воспитания в детстве, раздражается и огрызается на всех, не принимает теплого к себе отношения. К концу истории его характер как бы обнажается, и он разрешает себе быть ребенком, позволяет себе слабость… Или силу? Александр Лапшов влегкую преображается, меняя сущности: то он нагловато себя ведущий тип, то трепетный зайка, то искренний и жаждущий любви ребенок. Ему с блеском удается непростой монолог Незнамова в сцене ужина. Пусть пока артисту иногда не хватает силы в голосе, но в будущем он ее должен совершенно точно обрести.

Внимание деталям

В постановке много приемов, которые режиссер нанизывает на сюжет, как бисер на леску. В итоге получается цветной и разный по качеству материала браслет.

А что если театр — это иллюзия? Кирилл Вытоптов предлагает публике посмотреть спектакль в спектакле. Или даже спектакль в спектакле в спектакле. Эту сложную схему он визуализирует. Зритель видит три театральные арки, обрамляющие сцену: одна меньше другой. Это создает ощущение бесконечности и даже пугает.

Вскрывая взаимоотношения между актерами, режиссер использует тренинг «зеркало», когда один человек повторяет действия другого. Артисты также, часто даже того не замечая, перенимают друг у друга какие-то жесты и интонации.

Слово режиссёру

Режиссер Кирилл Вытоптов: — Безусловно, мы не уходим от традиций русского психологического театра. Нет такой цели. Но Островский талантливо объединил в пьесе мелодраму и комедию. Нам это позволяет периодически превращать то, что происходит на сцене, в некий «дурдом». Да, есть сцены, доведенные до гротеска. Есть сцены, в которых человек до такой степени раскаляется, что это становится гротеском. Я, по крайней мере, театр без этого не представляю: без гротеска, игры, страсти… А пьеса и спектакль про это… Такова суть театра: сложно понять, где игра, где реальность, правда. Мы пытаемся в этом разобраться.

Кому нельзя пропустить?

На постановку «Без вины виноватые» нужно сходить тем, кто хочет заглянуть в закулисную жизнь артистов и увидеть «голый» театр, без прикрас; тем, кто готов лицезреть нечто странное и остаться после антракта на второе действие; тем, кто ценит актерский ансамбль старейшего театра в Нижнем Новгороде.

Вновь на сцене

В следующий раз спектакль «Без вины виноватые» можно увидеть 18 сентября.