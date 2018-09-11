Вещи, которым «поклоняются»: в Уфе ожидается премьера скандального спектакля

Пьеса изобилует бранной лексикой

13 сентября уфимский зритель сможет увидеть скандальную постановку своей землячки Алсу Галиной . Спектакль по пьесе украинского драматурга Максима Курочкина «Водка, …, телевизор», адаптированной на башкирский язык (кстати, в более мягкой форме, оригинал изобилует матерными словами) приготовил проект «the ТЕАТР».

Главный герой пьесы страдает от трех главных зависимостей мужчин после 45 лет, — секса, алкоголя и телевизора. Он «безмятежно полулежит, подложив под спину подушку, и ведет сложнейшую метафизическую пикировку со своими слабостями…».

В прошлом месяце на постановку бурно отреагировала Татария.

— Давно хотелось поработать над драматургией Курочкина, она очень сильно отличается от наших постановок. Это более образный текст, символика… — рассказывает режиссер Алсу Галина. — Мы не нацелены ни на какую провокацию. Просто мне кажется, что эта тема будет близка каждому зрителю. Главный герой хочет изменить свою жизнь, сделать что-то новое, но ему не приходит в голову, что стоит попробовать начать с себя. Каким бы хорошеньким и чистеньким человек себе ни казался, у каждого из нас есть три бога, которым он «поклоняется» — какие-то вещи, которые делают его слабым.

Кстати, уже завтра, 12 сентября, в «Театральную ночь-2018» зрители имеют возможность бесплатно посетить спектакли во всех театрах города и на открытых площадках. Правда, бронировать места нужно заранее.