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Вещи, которым «поклоняются»: в Уфе ожидается премьера скандального спектакля
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Вещи, которым «поклоняются»: в Уфе ожидается премьера скандального спектакля 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Пьеса изобилует бранной лексикой
13 сентября уфимский зритель сможет увидеть скандальную постановку своей землячки Алсу Галиной. Спектакль по пьесе украинского драматурга Максима Курочкина «Водка, …, телевизор», адаптированной на башкирский язык (кстати, в более мягкой форме, оригинал изобилует матерными словами) приготовил проект «the ТЕАТР».
Главный герой пьесы страдает от трех главных зависимостей мужчин после 45 лет, — секса, алкоголя и телевизора. Он «безмятежно полулежит, подложив под спину подушку, и ведет сложнейшую метафизическую пикировку со своими слабостями…».
В прошлом месяце на постановку бурно отреагировала Татария.
— Давно хотелось поработать над драматургией Курочкина, она очень сильно отличается от наших постановок. Это более образный текст, символика… — рассказывает режиссер Алсу Галина. — Мы не нацелены ни на какую провокацию. Просто мне кажется, что эта тема будет близка каждому зрителю. Главный герой хочет изменить свою жизнь, сделать что-то новое, но ему не приходит в голову, что стоит попробовать начать с себя. Каким бы хорошеньким и чистеньким человек себе ни казался, у каждого из нас есть три бога, которым он «поклоняется» — какие-то вещи, которые делают его слабым.
Кстати, уже завтра, 12 сентября, в «Театральную ночь-2018» зрители имеют возможность бесплатно посетить спектакли во всех театрах города и на открытых площадках. Правда, бронировать места нужно заранее.
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