Ещё
Из-за угрозы тумана фестиваль Янковского решили провести на месяц раньше
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Великий Уравнитель 2
Боевик, Триллер, Криминальный
Купить билет
История одного назначения
Драма
Купить билет
Днюха!
Комедия
Купить билет

Из-за угрозы тумана фестиваль Янковского решили провести на месяц раньше 

САРАТОВ24 1 час назад
Фото: САРАТОВ24
3 октября Саратовская Академдрама открывает свой 216-й сезон премьерой авангардной антиутопии «доХХХод» в постановке молодого приглашенного режиссера Данилы Чащина по произведению русского драматурга Александра Островского «Доходное место».
Это событие проанонсировал на сегодняшней пресс-конференции художественный руководитель театра Драмы Григорий Аредаков. Он также предупредил, что в декабре зрителей ожидает традиционная новогодняя сказка, над которой работает актриса и режиссёр Любовь Воробьева. Ее «название пока уточняется».
Также в планах театра — восстановление полюбившейся публике «Ромео и Джульетты». Спектакль ушел из постоянного репертуара из-за того, что занятые в нем студенты завершили обучение и покинули свою alma mater.
Аредаков сообщил, что труппа лишилась двух актёров — Александра Фильянова, который уехал на годичное повышение квалификации в Москву, и Натальи Кошелевой. По словам Аредакова, артистка предпочла «устроить свою личную жизнь». Взамен ушедших актёров коллектив пополнили трое новых артистов, в числе которых недавняя студентка мастерской Григория Аредакова Екатерина Локтионова.
Завлит театра Ольга Харитонова, в свою очередь, поделилась планами по работе Четвёртого Всероссийского театрального фестиваля имени Олега Янковского, который вновь состоится в Саратове после многолетнего перерыва и продлится с 12 по 20 октября. В обширной программе фестиваля — спектакли ведущих российских театральных коллективов, встречи с режиссерами, презентации книг, выставки и много других культурных мероприятий. Желание принять участие в программе работы фестиваля выразили Российский академический молодёжный театр, Театр Олега Табакова, Школа драматического искусства, Российский академический театр драмы имени Федора Волкова из Ярославля, Новокуйбышевский театр-студия «Грань», Самарский академический театр драмы имени М. Горького, Мастерская Петра Фоменко, «Июльансамбль» 9-й студии МХТ.
Ольга Харитонова призналась, что фестиваль сможет состояться «только благодаря нечеловеческим усилиям» директора Академдрамы Владимира Петренко.
«Все спектакли очень высокого уровня», — предупредила Харитонова и попросила зрителей не «пугаться» обилия классических названий в афише. Все пьесы, по уверениям Харитоновой, обыграны «интересно, ярко, карнавально».
«В этом году мы фестиваль сделали в октябре. Предыдущие фестивали проходили в ноябре. Но пока аэропорт не перенесли, мы решили не рисковать. Не хотелось бы, чтобы в этом году туман влиял на наш фестиваль», — объяснил Владимир Петренко, напомнив о ситуации с известным актером Михаилом Пореченковым, который не смог прилететь на предыдущий фестиваль имени Олега Янковского из Москвы из-за сильного тумана.
Через несколько дней театр отправляется на гастроли в Ярославль с постановкой «Живой труп».
САРАТОВ24: последние новости
Театр кукол «Теремок» откроет сезон премьерой сказки «Стойкий оловянный солдатик» В Саратов приедет режиссер "Класса коррекции" Иван Твердовский В России придумали новые ограничения по просмотру зарубежных кинолент
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с самыми красивыми актрисами 80-х5
Лучшие откровенные сцены в кино11
Как сейчас выглядит Катя из «Не родись красивой»6
Фильмы, которые так никто и не понял5
Новые ляпы в популярных советских лентах1
Видео
00:47
Вышел трейлер мюзикла с Эль Фаннинг в главной роли
Фильмы
01:59
Актер из «Игры Престолов» рассказал о финале саги
ТВ
01:10
Как сейчас выглядит Катя из «Не родись красивой»
Актеры
05:39
Фильмы, которые так никто и не понял
Фильмы
02:22
Кем был в жизни прототип Шарапова
Сериалы
04:14
Новые ляпы в популярных советских лентах
Фильмы
06:36
Наконец заговорили о принцах Диснея
Фильмы
08:50
Интриги мультика «Смешарики. Дежавю»
Фильмы
02:59
Михалков устраивал ночные гулянки на съемках
Фильмы Актеры
00:33
Что стало со звездой сериала «Возвращение в Эдем»
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение