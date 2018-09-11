Из-за угрозы тумана фестиваль Янковского решили провести на месяц раньше

3 октября Саратовская Академдрама открывает свой 216-й сезон премьерой авангардной антиутопии «доХХХод» в постановке молодого приглашенного режиссера Данилы Чащина по произведению русского драматурга Александра Островского «Доходное место».

Это событие проанонсировал на сегодняшней пресс-конференции художественный руководитель театра Драмы Григорий Аредаков . Он также предупредил, что в декабре зрителей ожидает традиционная новогодняя сказка, над которой работает актриса и режиссёр Любовь Воробьева. Ее «название пока уточняется».

Также в планах театра — восстановление полюбившейся публике «Ромео и Джульетты». Спектакль ушел из постоянного репертуара из-за того, что занятые в нем студенты завершили обучение и покинули свою alma mater.

Аредаков сообщил, что труппа лишилась двух актёров — Александра Фильянова , который уехал на годичное повышение квалификации в Москву, и Натальи Кошелевой . По словам Аредакова, артистка предпочла «устроить свою личную жизнь». Взамен ушедших актёров коллектив пополнили трое новых артистов, в числе которых недавняя студентка мастерской Григория Аредакова Екатерина Локтионова.

Завлит театра Ольга Харитонова , в свою очередь, поделилась планами по работе Четвёртого Всероссийского театрального фестиваля имени Олега Янковского , который вновь состоится в Саратове после многолетнего перерыва и продлится с 12 по 20 октября. В обширной программе фестиваля — спектакли ведущих российских театральных коллективов, встречи с режиссерами, презентации книг, выставки и много других культурных мероприятий. Желание принять участие в программе работы фестиваля выразили Российский академический молодёжный театр, Театр Олега Табакова , Школа драматического искусства, Российский академический театр драмы имени Федора Волкова из Ярославля, Новокуйбышевский театр-студия «Грань», Самарский академический театр драмы имени М. Горького, Мастерская Петра Фоменко , «Июльансамбль» 9-й студии МХТ.

Ольга Харитонова призналась, что фестиваль сможет состояться «только благодаря нечеловеческим усилиям» директора Академдрамы Владимира Петренко

«Все спектакли очень высокого уровня», — предупредила Харитонова и попросила зрителей не «пугаться» обилия классических названий в афише. Все пьесы, по уверениям Харитоновой, обыграны «интересно, ярко, карнавально».

«В этом году мы фестиваль сделали в октябре. Предыдущие фестивали проходили в ноябре. Но пока аэропорт не перенесли, мы решили не рисковать. Не хотелось бы, чтобы в этом году туман влиял на наш фестиваль», — объяснил Владимир Петренко, напомнив о ситуации с известным актером Михаилом Пореченковым, который не смог прилететь на предыдущий фестиваль имени Олега Янковского из Москвы из-за сильного тумана.

Через несколько дней театр отправляется на гастроли в Ярославль с постановкой «Живой труп».