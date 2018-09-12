Видеоверсию спектакля «Black & Simpson» покажут в Богородском

Бесплатный показ спектакля из репертуара театра «Практика» проведет галерея «Богородское».

Антон Кузнецов. Жители Богородского и гости столицы в воскресенье, 16 сентября, на большом экране увидят спектакль Казимира Лиске «Black & Simpson», который представит театр «Практика». Этот документальный спектакль, по словам организаторов, расскажет о прощении. За основу постановки взята реальная история: переписка пожизненно осужденного за убийство девушки и ее отца, которую режиссер привез из США. Главные герои постановки ведут переписку на протяжении 15 лет. Убитый горем отец пытается понять и простить убийцу своей дочери. Зрителей поражают их непростые взаимоотношения, и они видят, как меняются герои, как меняется их жизнь. Отметим, что главные роли исполняют Дмитрий Брусникин

Вход свободный.

Начало бесплатного показа в 17 часов.

В связи с тем, что количество мет ограничено, требуется предварительная регистрация https://galereya-bogorodskoe.timepad.ru/event/789698/ или по телефону: +7 (499) 168-30-15.

Адрес: ул. Открытое шоссе, д. 5, к. 6.