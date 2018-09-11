В МХТ имени Чехова продолжается показ премьерных спектаклей

Один из самых известных российских театров — МХТ им. Чехова вновь удивляет зрителей необычным режиссёрским подходом и тематикой постановок. Среди наиболее интересных — работа Юрия Бутусова по мотивам драматической пьесы Аси Волошиной «Человек из рыбы». Премьера сезона состоялась 2 сентября.

Отзывы зрителей относительно постановки сильно разнятся — от восторженных до откровенно пренебрежительных. Например, анонимный пользователь сети описал впечатления от происходящего на сцене такими словами: «Спектакль шедевральный, смотреть обязательно. Не надо пытаться буквально понять все аллегории и символизмы режиссёра. Просто лети на волнах эмоций, которые вызывает бесподобная игра актёров». Другой же вынес суровый вердикт: «Откровенно слабая пьеса. Скучно, плоско, графомански».

Фото: Екатерина Цветкова / Пресс-служба МХТ им. Чехова

В общем, решение о просмотре остаётся за вами. Напомним, что ближайший показ спектакля намечен на 23 сентября. Приблизительная цена билетов от 250 до 3000 рублей.

Подробнее узнать о репертуаре МХТ им. Чехова можно на официальном сайте театра.