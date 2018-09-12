Шоураннер «Ведьмака» ушла из Twitter после критики фанатов. Всему виной Цири

Создательница сериала «Ведьмак» Лорен Хиссрич заявила, что временно приостанавливает ведение аккаунта в Twitter и больше не намерена отвечать на вопросы фанатов. Решение шоураннера связано с множеством критики по поводу предполагаемой исполнительницы роли Цири, одного из ключевых персонажей экранизации цикла произведений Анджея Сапковского.

«Пора сделать перерыв. Любовь здесь удивляет, а ненависть заставляет задуматься — все это как Испытание травами в реальности. Вот только мне нужно читать меньше и писать больше, а то у нас точно не будет финала. Скоро вернусь с большим пониманием и Плотвой. Будьте милы друг с другом», — написала Хиссрич.

Скандал вокруг «Ведьмака» разразился после того, как Хиссрич объявила кастинг на роль Цири — ее может сыграть темнокожая актриса, азиатка или представительница национальных меньшинств. И в книгах, и в компьютерных играх девушка описывалась белокожей. Кроме того, сама Лорен пообещала, что не станет менять расы героев или их культурные особенности.

«Послушайте, персонажи имеют определенный внешний вид. Зачем его менять, если это не представляет никакой ценности? Просто чтобы проснуться с осознанием своей либеральности? Netflix сделает это лишь за деньги инвесторов, а не затем, чтобы позаботиться о ком-либо», — писали в одних из самых мягких комментариев.