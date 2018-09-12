Тайная империя дефицита

Социологи подсчитали: советский человек ежедневно проводил в очереди около часа. В очередях знакомились и даже создавали крепкие семьи. Но чаще выматывали нервы и теряли здоровье. Так почему же сейчас эту эпоху тотального дефицита нет-нет, да и вспомнят с теплом и улыбкой? Каким образом тогда «доставали» товар? Смотрите премьеру документального фильма «Из-под полы. Тайная империя дефицита» на канале « ТВ Центр » в четверг, 20 сентября, в 23:05.

Рожденные в СССР отлично помнят, что в 80-е символом нормальной жизни была колбаса. Тогда в столицу потянулись так называемые колбасные электрички: жители Рязани, Тулы, Калуги приезжали, чтобы под завязку набить рюкзаки дефицитным товаром. Кто не стоял в очереди за «Докторской» и нормально ел, так это те, кто имел доступ к кремлевским столовым. Впрочем, иногда провизия из номенклатурных столовых перепадала и счастливчикам из других слоев населения — тем, кто знал, где расположен черный ход или имел нужные связи. Вот что в документальном фильме рассказывает режиссер Алла Сурикова

— Я ходила в буфет ЦК партии, где мне тайно выносили коробку с печеньем, маслом. Мне отдавали коробку, я отдавала деньги, даже не спрашивая, что там. Такое время было… Но веселое.

Продуктовый заказ (конечно, попроще) можно было получить и вполне легально.

— У мамы такие заказы были на работе по праздникам, например, в Новый год, 8 марта. Там могла быть баночка красной икры, какая-то колбаска, — делится воспоминаниями с авторами фильма Дмитрий Харатьян

Но не только деликатесы были дефицитным товаром. Главной мечтой, часто недосягаемой, для многих модников оставались джинсы.

— Первые джинсы мы купили в «Березке» с мамой, на мои же заработанные деньги, — рассказывает Харатьян. — Доносил их до шорт, они у меня были очень много лет.

А штаны-бананы, широченные куртки? Даже у спекулянтов таких вещей было не сыскать! Откуда же их получал Алексей Веселкин ? Узнаете из фильма.

Еще одна задача советского гражданина — обставить квартиру. И была она не их легких. Очереди за импортными мебельными гарнитурами — румынскими, венгерскими, гэдээровскими — были многомесячными. В них надо было своевременно отмечаться. Не приехал — вычеркнули! Чем же импортная мебель была лучше нашей? Какие отечественные люстры пользовались повышенным спросом?