Нижегородский театр драмы открыл сезон премьерой спектаклем «Без вины виноватые» 

По словам режиссера, эта пьеса Островского ставится в театрах нечасто. При этом она не теряет своей актуальности по сей день. «Это классика. Потому она современна и сегодня. Мне интересно понять людей, персонажей, их психологию. Да, какие-то вещи сегодня мы доводим до гротеска, до абсурда, есть некие „дикие“, на первый взгляд, решения. Но я надеюсь, почти уверен, что это будет понятно всем», — отметил Кирилл Вытоптов. Как отметили создатели спектакля, не случайно 221-й сезон открылся именно постановкой о театре. В зале был аншлаг, зрители встретили актеров аплодисментами. В спектакле заняты артисты Ольга Берегова, Наталья Кузнецова, Валентин Ометов и другие. Перед началом спектакля публику поздравил с открытием сезона директора театра драмы Борис Кайнов. Также по традиции были награждены зрители, которые первыми приобрели билеты на премьеру.