Ещё
Нижегородский театр драмы открыл сезон премьерой спектаклем «Без вины виноватые»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Великий Уравнитель 2
Боевик, Триллер, Криминальный
Купить билет
История одного назначения
Драма
Купить билет
Днюха!
Комедия
Купить билет

Нижегородский театр драмы открыл сезон премьерой спектаклем «Без вины виноватые» 

Ревизор.ru + ещё 1 31 минуту назад
Фото: Ревизор.ru
По словам режиссера, эта пьеса Островского ставится в театрах нечасто. При этом она не теряет своей актуальности по сей день. «Это классика. Потому она современна и сегодня. Мне интересно понять людей, персонажей, их психологию. Да, какие-то вещи сегодня мы доводим до гротеска, до абсурда, есть некие „дикие“, на первый взгляд, решения. Но я надеюсь, почти уверен, что это будет понятно всем», — отметил Кирилл Вытоптов. Как отметили создатели спектакля, не случайно 221-й сезон открылся именно постановкой о театре. В зале был аншлаг, зрители встретили актеров аплодисментами. В спектакле заняты артисты Ольга Берегова, Наталья Кузнецова, Валентин Ометов и другие. Перед началом спектакля публику поздравил с открытием сезона директора театра драмы Борис Кайнов. Также по традиции были награждены зрители, которые первыми приобрели билеты на премьеру.
Ревизор.ru: последние новости
Театр "У Никитских ворот" представит премьеру "Капитанская дочка" Не разрушать гармонию Вселенной В Москве 18 сентября стартует фестиваль "Видеть музыку"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неизвестные факты о Фредди Крюгере6
Как изменилась звезда знаменитого фэнтези-сериала1
Феноменальные преображения актеров с помощью грима
Главный спойлер финала «Игры престолов»2
Что стало с ведущим «Моей семьи»18
Видео
02:37
Вышел новый трейлер сериала «Романовы»
Сериалы
01:59
Главный спойлер финала «Игры престолов»
Сериалы
01:00
Откровенное интервью оскандалившейся Шукшиной
Актеры
00:47
Вышел трейлер мюзикла с Эль Фаннинг в главной роли
Фильмы
Кинофраншизы, которые так и не состоялись
Актеры Фильмы
08:18
Кто спел за Фараду неаполитанскую песню
Актеры Фильмы
03:40
Ленты с феноменальной актёрской игрой
Фильмы Актеры
07:33
Кинохиты, которые быстро забыли
Фильмы Актеры
02:57
Как Татьяна Догилева едва не облысела
Актеры Фильмы
03:31
Советские актрисы, бросившие карьеру ради семьи
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение