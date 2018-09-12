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Сибирячка встретила на вокзале звезду культового британского сериала
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Сибирячка встретила на вокзале звезду культового британского сериала 

ngs.ru 19 минут назад
Фото: ngs.ru
В Новосибирск в рамках своего путешествия Train Traveller приехал известный британский актёр Сильвестр Маккой — он исполнял роль седьмой инкарнации Доктора в телевизионном сериале «Доктор Кто», а также сыграл Радагаста Бурого в кинотрилогии «Хоббит».
Вчера вечером актер сошёл с поезда в Новосибирске, где его встретила одна из новосибирских поклонниц. По её словам, сделать это было непросто — для этого ей пришлось связываться с агентом актёра, которая поделилась номером поезда, на котором должен был приехать британец.
«Он поинтересовался, насколько развито у нас фанатское сообщество Доктора. Приятно удивился, когда я рассказала, что у нас даже показывают его по российскому телевидению, упомянули приближающийся новый сезон и нового Доктора, который стартует уже в октябре. Я даже не забыла упомянуть, что у нас есть своя синяя телефонная будка на аллее Связистов, и что если ему любопытно, то он мог бы ее посетить Он оказался крайне очаровательным дедушкой со стильной тростью, в шарфике и кепочке», — рассказала корреспонденту НГС встретившая актёра жительница Новосибирска Мария Якушкина.
По словам Якушкиной, Сильвестр Маккой проведет в городе один-два дня, которые потратит на осмотр культурных и исторических мест города. После этого актёр отправится дальше по Транссибирской магистрали.
В путешествие британец отправился с началом сентября и на днях добрался до Сибири. По задумке Сильвестра Маккоя, за шесть недель он проедет на поезде от Лондона до Таиланда, чтобы исполнить свою давнюю мечту и посмотреть мир. В каждом городе он проводит по несколько дней, а потом пишет короткие заметки в социальных сетях или на специальном сайте, посвящённом его путешествию. Заметки о посещении Новосибирска на этом сайте ещё не опубликованы.
«Недостаточно места, чтобы развернуться. Представьте себе весь 9-дневный путь до Владивостока без остановок! Неудивительно, что они пьют много водки!» — написал он на своей странице в «Твиттере».
Справка: «Доктор Кто» (англ.Doctor Who) — культовый британский научно-фантастический сериал, который с перерывами выходит на BBC с 1963 года. Маккой играл Седьмого Доктора с 1987 по 1989 годы.
Новосибирск часто посещают иностранцы — в начале сентября итальянский блогер выложил мини-фильм с достопримечательностями города и коротким рассказом о них.
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