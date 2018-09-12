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На премьеру нового спектакля приглашает Театральный центр «Свободный 24»
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На премьеру нового спектакля приглашает Театральный центр «Свободный 24» 

Управа района Новогиреево 2 часа назад
Фото: Управа района Новогиреево
Премьера спектакля «Баба Шанель» драматического театра «Большая медведица» состоится 14 сентября.
Спектакль по пьесе Николая Коляды поставил режиссер Валерий Приходченко. Это трагикомическая история о жизни одиноких старух, единственной радостью которых остался их самодеятельный ансамбль, существование которого тоже ставится под угрозу.
В ролях: Елена Панджариди, Надежда Исаева, Ирина Обидина, Юлия Исаченко, Юлия Казакова, Ирина Подгорная, Андрей Попов.
Начало спектакля в 19 часов. Вход свободный.
Необходима предварительная регистрация на Timepad: https://svobodniy24.timepad.ru/event/799575/
Адрес Театрального центра «Свободный 24»: Свободный проспект, дом 24.
Фото — Театральный центр «Свободный 24».
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