На премьеру нового спектакля приглашает Театральный центр «Свободный 24» 

Премьера спектакля «Баба Шанель» драматического театра «Большая медведица» состоится 14 сентября.
Спектакль по пьесе Николая Коляды поставил режиссер Валерий Приходченко. Это трагикомическая история о жизни одиноких старух, единственной радостью которых остался их самодеятельный ансамбль, существование которого тоже ставится под угрозу.
В ролях: Елена Панджариди, Надежда Исаева, Ирина Обидина, Юлия Исаченко, Юлия Казакова, Ирина Подгорная, Андрей Попов.
Начало спектакля в 19 часов. Вход свободный.
Необходима предварительная регистрация на Timepad: https://svobodniy24.timepad.ru/event/799575/
Адрес Театрального центра «Свободный 24»: Свободный проспект, дом 24.
Фото — Театральный центр «Свободный 24».