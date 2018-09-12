Гоголь. Страшная месть 

Премьера в Люксор с 30 августа
Производство: Россия
Ограничение по возрасту: 16+ (для детей старше 16 лет)
Жанр: детектив, приключения, триллер
Продолжительность: 1 ч. 40 мин.
Режиссер: Егор Баранов
Продюсер: Александр Цекало, Артур Джанибекян, Валерий Федорович
Сценарист: Наташа Меркулова, Алексей Чупов, Александр Цекало
В ролях: Александр Петров, Олег Меньшиков, Евгений Стычкин, Артем Сучков, Таисия Вилкова, Юлия Франц
Сюжет
Две сотни лет назад малороссийские хутора разоряла шайка нехристей-ляхов во главе с могущественным колдуном. С тех пор рыщет в окрестностях Диканьки неизвестный Чёрный Всадник, ловит молодых девушек и жестоко расправляется с ними, будто мстит за что. И следующей его жертвой может стать Лиза. Чтобы спасти возлюбленную, писарь Николай Гоголь должен разбить злые чары и победить древнее проклятье. Ни одному из смертных ещё не удавалось это, но к счастью, на помощь Гоголю приходит гениальный столичный сыщик Яков Гуро, и у него уже есть главный подозреваемый…
Телефон касс: +7 (4712) 600303; +7 (4712) 600300 (автоответчик).
Расписание сеансов