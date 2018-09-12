Ещё
Театр Ленсовета отметит в 85-м сезоне 100-летие народного артиста СССР Игоря Владимирова
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Великий Уравнитель 2
Боевик, Триллер, Криминальный
Купить билет
История одного назначения
Драма
Купить билет
Днюха!
Комедия
Купить билет

Театр Ленсовета отметит в 85-м сезоне 100-летие народного артиста СССР Игоря Владимирова 

ТАСС 16 минут назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 сентября. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Академический театр имени Ленсовета отметит в 85-м сезоне 100-летие со дня рождения режиссера, народного артиста СССР Игоря Владимирова, который руководил этой труппой четыре десятилетия (1960-1999). Об этом сообщил в среду на пресс-конференции директор театра Валерий Градковский.
"Мы хотим соединить в одном вечере юбилей театра и юбилей Игоря Петровича Владимирова, при котором театр обрел широкую известность и признание. Для нас важно, чтобы это имя не было забыто", — сказал директор театра, отметив, что к этой дате готовится книга воспоминаний об выдающемся режиссере, актере и педагоге, многие ученики которого и поныне плодотворно работают в труппе.
Как отметил Градковский, в минувшем сезоне театр стал мишенью для различных спекуляций в связи с неожиданным уходом из труппы художественного руководителя Юрия Бутусова. Возникли опасения, что спектакли Бутусова будут исключены из репертуара. Директор заверил, что «никаких резких движений в репертуаре не произойдет», и будет сделано все возможное, чтобы творческий уровень труппы оставался на должной высоте.
Для поиска нового творческого лидера после консультаций с коллективом был составлен список из шести режиссеров, работающих в разных театрах страны. «Сегодня фаворитов нет. Мы всем претендентам даем равный шанс, и окончательный выбор будет сделан по итогам их работы в коллективе и по тому, как они найдут общий язык с актерами», — пояснил Градковский. Для себя как администратора он назвал главной задачей сплотить коллектив, в котором за последние годы наметились противоречия.
Первой премьерой сезона во второй половине ноября станет спектакль «Русская матрица» про мотивам отечественной мифологии. По собственному сценарию эту постановку осуществляет главный режиссер Новосибирского драматического театра «Старый дом» Андрей Прикотенко. Пьесу-дуэт «Фальшивая нота» французского драматурга Дидье Карона приглашен поставить худрук Воронежского театра драмы имени Алексея Кольцова Владимир Петров. К работе над инсценировкой «Преступления и наказания» Федора Достоевского приступает петербургский режиссер Юрий Цуркану. Всего в течение сезона намечено поставить шесть спектаклей.
Уже на следующей неделе труппа отправится на Международный Волковский фестиваль в Ярославль со спектаклем «Гамлет», который в ноябре будет показан в Москве на на Второй «Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры». Эта постановка Юрия Бутусова выдвинута в пяти номинациях на петербургскую театральную премию «Золотой софит». На Первом Качаловском фестивале в Казани в октябре будет показан спектакль «Город. Женитьба. Гоголь», который в мае увидят зрители Риги.
ТАСС: последние новости
Спектакль по повести Чингиза Айтматова открыл фестиваль "Золотая маска" в Ульяновске Netflix купил права на показ российского сериала "Хождение по мукам" Петербург во второй раз проведет церемонию вручения Европейской театральной премии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лучшие откровенные сцены в кино12
Что стало с самыми красивыми актрисами 80-х
Ужасная игра актеров, испортившая фильмы2
Из-за кого у Марка Захарова были проблемы1
Невероятные перевоплощения звезд ради роли
Видео
00:47
Вышел трейлер мюзикла с Эль Фаннинг в главной роли
Фильмы
01:59
Актер из «Игры Престолов» рассказал о финале саги
ТВ
01:10
Как сейчас выглядит Катя из «Не родись красивой»
Актеры
03:00
Из-за кого у Марка Захарова были проблемы
Фильмы
05:24
Ужасная игра актеров, испортившая фильмы
Актеры Фильмы
10:04
Отличные фильмы, не попавшие в кинотеатры
Фильмы
05:22
Самые ожидаемые мультики осени
Фильмы
04:31
Забавные дубли с известным актером
Фильмы Актеры
05:39
Фильмы, которые так никто и не понял
Фильмы
02:22
Кем был в жизни прототип Шарапова
Сериалы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение