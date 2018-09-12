Театр Ленсовета отметит в 85-м сезоне 100-летие народного артиста СССР Игоря Владимирова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 сентября. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский /. Академический театр имени Ленсовета отметит в 85-м сезоне 100-летие со дня рождения режиссера, народного артиста СССР Игоря Владимирова , который руководил этой труппой четыре десятилетия (1960-1999). Об этом сообщил в среду на пресс-конференции директор театра Валерий Градковский.

"Мы хотим соединить в одном вечере юбилей театра и юбилей Игоря Петровича Владимирова, при котором театр обрел широкую известность и признание. Для нас важно, чтобы это имя не было забыто", — сказал директор театра, отметив, что к этой дате готовится книга воспоминаний об выдающемся режиссере, актере и педагоге, многие ученики которого и поныне плодотворно работают в труппе.

Как отметил Градковский, в минувшем сезоне театр стал мишенью для различных спекуляций в связи с неожиданным уходом из труппы художественного руководителя Юрия Бутусова . Возникли опасения, что спектакли Бутусова будут исключены из репертуара. Директор заверил, что «никаких резких движений в репертуаре не произойдет», и будет сделано все возможное, чтобы творческий уровень труппы оставался на должной высоте.

Для поиска нового творческого лидера после консультаций с коллективом был составлен список из шести режиссеров, работающих в разных театрах страны. «Сегодня фаворитов нет. Мы всем претендентам даем равный шанс, и окончательный выбор будет сделан по итогам их работы в коллективе и по тому, как они найдут общий язык с актерами», — пояснил Градковский. Для себя как администратора он назвал главной задачей сплотить коллектив, в котором за последние годы наметились противоречия.

Первой премьерой сезона во второй половине ноября станет спектакль «Русская матрица» про мотивам отечественной мифологии. По собственному сценарию эту постановку осуществляет главный режиссер Новосибирского драматического театра «Старый дом» Андрей Прикотенко . Пьесу-дуэт «Фальшивая нота» французского драматурга Дидье Карона приглашен поставить худрук Воронежского театра драмы имени Алексея Кольцова Владимир Петров . К работе над инсценировкой «Преступления и наказания» Федора Достоевского приступает петербургский режиссер Юрий Цуркану. Всего в течение сезона намечено поставить шесть спектаклей.

Уже на следующей неделе труппа отправится на Международный Волковский фестиваль в Ярославль со спектаклем «Гамлет», который в ноябре будет показан в Москве на на Второй «Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры». Эта постановка Юрия Бутусова выдвинута в пяти номинациях на петербургскую театральную премию «Золотой софит». На Первом Качаловском фестивале в Казани в октябре будет показан спектакль «Город. Женитьба. Гоголь», который в мае увидят зрители Риги.