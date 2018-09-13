Звезда «Стражей Галактики» Мишель Йео прокомментировала увольнение Джеймса Ганна

С момента совершенно внезапного и неожиданного увольнения Джеймса Ганна с поста режиссера «Стражей Галактики» его поддержали практически все участники каста супергеройского блокбастера. Дошла очередь и до Мишель Йео , которая, давая интервью в честь премьеры «Безумно богатых азиатов», не смогла обойти вниманием животрепещущую тему.

Актриса, которая в «Стражах Галактики 2» засветилась в роли Алеты Огорд, отметила:

«Я была в шоке, в ужасе от того, что мы позволили чему-то подобному вообще случиться. Мы ведь говорим о вещах, которые он сказал когда-то очень давно. Если бы он сказал это вчера, или сегодня, тогда, конечно, стоило бы поднимать шумиху, но зачем выкапывать что-то столь давнее? Я этого не понимаю. Что хорошее это могло дать?»