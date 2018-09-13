Звезда «Стражей Галактики» Мишель Йео прокомментировала увольнение Джеймса Ганна 

С момента совершенно внезапного и неожиданного увольнения Джеймса Ганна с поста режиссера «Стражей Галактики» его поддержали практически все участники каста супергеройского блокбастера. Дошла очередь и до Мишель Йео, которая, давая интервью в честь премьеры «Безумно богатых азиатов», не смогла обойти вниманием животрепещущую тему.
Актриса, которая в «Стражах Галактики 2» засветилась в роли Алеты Огорд, отметила:
«Я была в шоке, в ужасе от того, что мы позволили чему-то подобному вообще случиться. Мы ведь говорим о вещах, которые он сказал когда-то очень давно. Если бы он сказал это вчера, или сегодня, тогда, конечно, стоило бы поднимать шумиху, но зачем выкапывать что-то столь давнее? Я этого не понимаю. Что хорошее это могло дать?»
В интервью, которое Мишель Йео дала Yahoo! Movies UK, актриса выразила практически то же мнение, что до этого прозвучало и в открытом письме, подписанном участниками актерского состава «Стражей Галактики». К сожалению, даже поддержка свыше десятка звезд Marvel Джеймсу Ганну не помогла, а «Стражей Галактики 3» в итоге отложили на неопределенный срок.