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Новый кинотеатр в Костромской области открылся и мигом закрылся
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Новый кинотеатр в Костромской области открылся и мигом закрылся 

Kostroma.Today 3 часа назад
Фото: Kostroma.Today
Галичане переживают за судьбу единственного кинотеатра, узнал KOSTROMA.TODAY. Его открыли меньше двух лет назад, а совсем недавно — закрыли.
Кинотеатр в Галиче, который открылся в центре «Ритм», взяла в аренду федеральная компания «Тетерин-фильм». Отметим, что Фонд кино в 2016 г. выделил на открытие кинозала 5 миллионов рублей.
Теперь в Галиче кинотеатра нет. Местные жители переживают, что больше никогда не смогут насладиться новинками мирового и российского кинопроката. При этом, как нам рассказали другие галичане, в кинотеатре в последнее время было все меньше зрителей. Так что, вероятно, возникли проблемы с рентабельностью.
Как рассказали корреспонденту КТ в администрации Галича, кинотеатр закрылся временно из-за финансовых трудностей его владельца. Городские власти направили документы в московский Фонд кино, чтобы там им дали возможность перезаключить договор на прокат фильмов с другой компанией.
Как только документы будут в Галиче, кинотеатр снова заработает.
Кроме того, Галич планирует подавать в суд на арендатора кинозалов, чтобы он закрыл перед администрацией все долги.
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