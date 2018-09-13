Новый кинотеатр в Костромской области открылся и мигом закрылся

Галичане переживают за судьбу единственного кинотеатра, узнал KOSTROMA.TODAY. Его открыли меньше двух лет назад, а совсем недавно — закрыли.

Кинотеатр в Галиче, который открылся в центре «Ритм», взяла в аренду федеральная компания «Тетерин-фильм». Отметим, что Фонд кино в 2016 г. выделил на открытие кинозала 5 миллионов рублей.

Теперь в Галиче кинотеатра нет. Местные жители переживают, что больше никогда не смогут насладиться новинками мирового и российского кинопроката. При этом, как нам рассказали другие галичане, в кинотеатре в последнее время было все меньше зрителей. Так что, вероятно, возникли проблемы с рентабельностью.

Как рассказали корреспонденту КТ в администрации Галича, кинотеатр закрылся временно из-за финансовых трудностей его владельца. Городские власти направили документы в московский Фонд кино, чтобы там им дали возможность перезаключить договор на прокат фильмов с другой компанией.

Как только документы будут в Галиче, кинотеатр снова заработает.

Кроме того, Галич планирует подавать в суд на арендатора кинозалов, чтобы он закрыл перед администрацией все долги.