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«Не жилец»: Врачи отказались от малыша Фриске
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«Не жилец»: Врачи отказались от малыша Фриске 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: Дни.ру
Отец Жанны Фриске сообщил, что в память об артистке планируется снять художественный фильм. По его словам, у певицы был чемпионский характер — она с детства добивалась своего. В качестве примера Владимир Борисович привел историю, когда Жанна сумела выходить любимого щенка, от которого отмахнулись ветеринары.
Владимир Фриске рассказал, что сценарий написан от первого лица — Жанна вспоминает свою жизнь, начиная с детства. «Сценарист был свидетелем многих вещей и все это пропустил через сердце», — отметил отец певицы. Так, он описывает, как после лечения в США Фриске жила в Латвии, где заново научилась ходить, плавала, похудела.
Ей было гораздо лучше, и она даже встречалась с Филиппом Киркоровым, Григорием Лепсом, Павлом Волей и Ляйсан Утяшевой. «Ее воодушевляли эти встречи. Очень верила в свое исцеление…» — подчеркнул Фриске. Отец рассказал, как она делилась своими планами на будущее. «Жанна иногда говорила полушутя, что доживет до глубокой старости и станет этакой веселой старушкой, возле которой будут бегать внуки. Она слишком любила жизнь и не собиралась умирать», — заявил Владимир Борисович.
По его словам, у Жанны с детства был боевой характер. «Когда ее любимый щенок заболел и ветеринары от него отказались, мол, не жилец, Жанна сутками возле него сидела, давала лекарства и вытащила с того света», — цитирует Владимира Фриске сайт «Комсомольская правда». Он предположил, что этот момент будет отражен в будущей картине.
Впрочем, Фриске оговорился, что пока у него нет времени вплотную заняться фильмом. Это связано с продолжительной судебной тяжбой. Владимир Борисович заявил, что хочет очистить свое имя от «наветов» и доказать, что денег, которые были собраны всем миром на лечение Жанны, его семья не присвоила. «Потом я полностью буду заниматься только памятью Жанны. Сценарий готов, спонсоры найдены. Все ждут моей отмашки», — заключил Владимир Фриске.
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