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Новым президентом кинофестиваля «Меридианы Тихого» стал Александр Михайлов
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Новым президентом кинофестиваля «Меридианы Тихого» стал Александр Михайлов 

Prim.News 1 час назад
Фото: Prim.News
В этом году исполняется 80 лет со дня образования Приморского Края.
В честь этой памятной даты известный российский актер Александр Михайлов принял приглашение занять почетный пост президента 16-го Международного Кинофестиваля «Меридианы Тихого», передает Prim.News со ссылкой на пресс-службу кинофестиваля «Меридианы Тихого».
С именем Александра Михайлова связана целая эпоха в истории советского и российского кино. Харизматичный лирико-романтический герой, будто сошедший со страниц романов о благородных офицерах или волевой, излучающий неподдельное обаяние простоватый мужик — вот лишь самые запоминающиеся амплуа, в которых выступает актер.
Творческий путь Александра Михайлова начался во Владивостоке, где в 1969 году он окончил факультет Дальневосточного педагогического института искусств (ныне Дальневосточная Академия искусств). До поступления в институт актер несколько лет работал матросом, отправляясь в рейсы по Тихому Океану, Японскому и Охотскому морям. После окончания института работал в Саратовском драматическом театре, Приморском краевом драматическом театре им. М. Горького, Московском драматическом театре им. М. Н. Ермоловой и Малом театре. Многие годы актер сохраняет связь с Владивостоком и Приморским краем, регулярно приезжает сюда с гастролями и творческими вечерами.
С середины 1970-х годов Александр Михайлов регулярно снимается у ведущих режиссеров. Незабываемые персонажи, которых на экране воплотил Александр Михайлов из фильмов «Одиноким предоставляется общежитие», «Мужики!», «Любовь и голуби», «Дни и годы Николая Батыгина», «Благословите женщину» и многих других сделали его одним из самых узнаваемых и любимых зрителями актеров своего поколения. Александр Михайлов так же известен как исполнитель русских романсов, народных и казачьих песен. Ведет активную педагогическую деятельность во ВГИКе и летней киноакадемии Никиты Михалкова.
Фото в анонсе взято с сайта кинофестиваля «Меридианы Тихого»
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