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Панков: Володин и лидеры партий перестроили работу на форумах и платформах
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Панков: Володин и лидеры партий перестроили работу на форумах и платформах 

АиФ + ещё 1 3 часа назад
Фото: Новости Саратова
В начале очередного пленарного заседания Госдумы представители фракций высказались по актуальным социально-экономическим и политическим вопросам, об этом рассказал в своем вновь открывшемся Телеграм-канале «Пара слов» депутат Госдумы Николай Панков.
«Депутат от ЛДПР, говоря о выборах, заявил, что на левом фланге даже здесь нет у КПРФ политической культуры. А самый молодой депутат от ЛДПР Власов спорил и говорил коммунистам об их месте. Они должны быть с избирателями. Смог заглушить шум от КПРФ. На трибуну вышел Рашкин. Говорит про выборы. Возможно, читает доклад с прошлой сессии. Сильно шумит, ну прямо орет. Не все разобрать можно. Даже подошла наша землячка от КПРФ Тамара Плетнева. Сказала, что орать-то? Скажи спокойно, что и мы все мандаты (КПРФ) не выиграли. После этого она вышла из зала. Да, можно долго говорить, но вопрос к нему — почему в Москве не выдвинулся? А остальное — это болтовня. Какое-то видео хотел показать. Может, фильм про его помощника Ерусланова? Так он сидит. Нет, не Рашкин. Пришла Тамара Плетнева», — добавил депутат.
Также Николай Панков отметил конструктивные изменения в работе Государственной Думы.
«Отмечу, в последнее время Володин и лидеры партий перестроили работу на форумах и различных платформах. Помню, ранее кто куда хотел, туда и шнырял. Зачастую не понимая, для чего и почему они там. Мне казалось, что появилась такая каста разъездных шнырей. Как в том фильме, спроси их кредо они ответят — ВСЕГДА. Сейчас посещение таких мероприятий проходит по профессиональной принадлежности и функционалу», — подчеркнул Панков.
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