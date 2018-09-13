Чего ожидать от нового театрального сезона

Новый театральный сезон ознаменован рядом долгожданных премьер и воплощением смелых задумок экспериментаторов: к примеру, москвичам покажут спектакль, действие которого происходит в фойе и на улице, а в Петербурге заведут разговор о национальных архетипах «по мотивам отечественной мифологии». Не забывают режиссёры и про классику: так, в Новосибирске представят «Вассу Железнову» по пьесе Максима Горького, а в Екатеринбурге — третью по счёту постановку оперы Джакомо Пуччини «Турандот». О ярких театральных событиях осени — в материале RT.

В Москве и Санкт-Петербурге стартовала Биеннале театрального искусства 2018. С 2 сентября по 4 декабря зрители смогут увидеть порядка 60 спектаклей — постановки режиссёров и драматургов из России, Франции, Венгрии, Швейцарии, Австрии и Израиля. Открытие запланировано на 15 сентября двумя спектаклями — «Фальшивая нота» и «Три сестры».

В рамках конкурсной программы биеннале пройдут три фестиваля: «Видеть музыку», «Уроки режиссуры» и «Большой детский фестиваль». В планах также — «Спецпроект „Даты“, посвящённый юбилеям театральных деятелей (к 50-летию творческой деятельности Валерия Фокина будет показан спектакль „Крокодил“, а к 60-летию работы Адольфа Шапиро в театре — в рамках внеконкурсной программы — спектакль „Манон Леско“).

Также организаторы представят мастер-классы от мэтров мировой сцены, несколько выставок и фестиваль театральных книг. У жителей отдельных городов будет возможность посмотреть участвующие в программе спектакли в кинотеатрах.

На сцене московских театров

В новом сезоне зрителей ждут спектакли по произведениям классиков и современных драматургов, адаптации кинокартин на театральных подмостках, обращения к малоизвестным произведениям зарубежных драматургов и новые редакции полюбившихся публике театральных работ. Сразу несколько театров сменили художественных руководителей — в прошлом сезоне из жизни ушли Олег Табаков (МХТ им. А. П. Чехова), Дмитрий Брусникин (театр „Практика“) и Михаил Угаров (»Театр.doc»).

Первой премьерой осенне-зимнего сезона Большого театра на оперной сцене станет оперетта «Кандид», приуроченная к 100-летию со дня рождения автора «Вестсайдской истории» Леонарда Бернстайна . Там же представят «Севильского цирюльника». В декабре на Исторической сцене впервые покажут оперу в двух действиях «Путешествие в Реймс» Джоаккино Россини (концертная версия появилась на сцене Филармонии-2 в январе 2017 года). Кроме того, Большой готовит для зрителей «балетные вечера». В ноябре в программе одноактных балетов появятся «Артефакт-сюита» Уильяма Форсайта и «Петрушка» Эдварда Клюга

Музыкальный театр имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко свой 100-й сезон откроет оперой Сергея Прокофьева «Война и мир». В конце октября состоятся премьерные показы новой программы одноактных балетов.

В Российском академическом молодёжном театре в конце октября в рамках проекта «Большая сцена — детям» зрителям предложат посмотреть «Манюню» авторства Наринэ Абгарян и «Чёрную курицу» Антония Погорельского . В «Чёрной комнате» уже в конце сентября покажут «Фото topless» — спектакль, герои которого пытаются «нащупать грань дозволенного в современном обществе» (возрастной ценз — 16+). Речь пойдёт о знакомстве в социальных сетях и первой любви.

В «Белой комнате» представят спектакли для детей среднего и старшего школьного возраста. В ближайшее время зрителям планируют показать спектакль «Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?» по книге шведского писателя Ульфа Старка и «Волну» по мотивам повести Тода Штрассера.

На Малой сцене Театра наций представят «Театр чудес» в постановке Дениса Бокурадзе (ранее Бокурадзе трудился в новокуйбышевском театре-студии «Грань»). В основу спектакля легли три интермедии Мигеля де Сервантеса. Оставшийся без художественного руководителя театр «Практика» начинает новый сезон постановкой под названием «Человек из Подольска Серёжа очень тупой» — спектаклем, действие которого будет проходить в зале, фойе и во дворе театра. Другая ожидаемая премьера «Практики» — поэтический моноспектакль «Всё вокруг» Алисы Гребенщиковой. В «Гоголь-центре» к началу 2019-го подготовят две премьеры: «Мизантропа» Мольера в постановке латвийца Элмара Сенькова и проект «Барокко», который, как ожидается, совместит в себе сразу несколько жанров.

Северная столица и регионы

К юбилею Новой сцены в петербургском Александринском театре покажут спектакль «Сирано де Бержерак». По словам режиссёра Николая Рощина, он основан на новом подстрочном переводе сценической версии текста. Как выглядит пьеса без ремарок на исторические темы, зрители смогут увидеть уже в середине сентября. На сцене Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова состоится премьера спектакля «Слава» в постановке Константина Богомолова. Режиссёр подчёркивает: представить свою версию произведения Виктора Гусева он мечтал ещё во время обучения в ГИТИСе.

Юбилейный, 85-й сезон в Театре им. Ленсовета стартует с постановки Юрия Бутусова «Гамлет». В ноябре на Большой сцене состоится премьера спектакля «Русская матрица». Разговор о национальных архетипах «по мотивам отечественной мифологии» презентует Андрей Прикотенко

«Русские былины, сказки, легенды — на первый взгляд это набор разрозненных произведений, но, охватывая их целостным взглядом, мы получаем впечатление единой национальной мифологии. Кажется, что у нас есть свой эпос — «Илиада», «Калевала», «Песнь о Нибелунгах», словно рассыпавшийся на буквы. Спектакль «Русская матрица» — это попытка соединить разобранный пазл», — поясняет режиссёр.

На сцене петербургского «Мюзик Холла» ожидается сразу несколько премьер как для детей, так и для взрослого зрителя. В начале сентября в театре запустят музыкальный спектакль «Винни Пух и все-все-все», созданный по мотивам сказки А. Милна в пересказе Б. Заходера и дополненный музыкой Скотта Джоплина . А уже в октябре состоится премьерный показ мюзикла «Великий Гэтсби» по мотивам одноименного романа Ф. С. Фицджеральда. Это первая интерпретация «Гэтсби» в форме мюзикла в России. Среди наиболее ожидаемых премьер Мариинского театра — опера «А зори здесь тихие» Тан Цзяньпина по мотивам повести Бориса Васильева . Впервые спектакль китайского композитора продемонстрировали на его родине ещё в 2015 году.

Екатеринбургский государственный академический театр оперы и балета уже в четверг, 13 сентября представит третью по счёту постановку оперы Джакомо Пуччини «Турандот». Автор последнего прочтения — француз Жан Ромен Весперини — также отвечал за «Богему» в Большом театре (премьера состоялась летом 2018 года).

В октябре в театре пройдёт первая премьера на балетной сцене: зрителям покажут «Приказ короля» — «фантазию по мотивам либретто забытых балетов Петипа».

Новосибирский городской драматический театр в 31-м сезоне покажет «Вассу Железнову» по одноимённой пьесе Максима Горького. Также среди театральных премьер на афише числятся работы молодых режиссёров. Так спектакль «Под одной крышей» по пьесе Л. Разумовской представит Дарья Догадова.