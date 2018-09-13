Валерия Гай Германика сняла короткометражку про ИКЕА 

ИКЕА с нами уже 75 лет. Только в России магазины ИКЕА посещают 70 миллионов посетителей, и ежемесячно 10 миллионов человек заходят на сайт за идеями и покупками. В честь юбилея на сайте IKEA появилась страница, посвященная этому событию.
Также на юбилейной странице есть раздел «Киноподарок». Валерия Гай Германика сняла короткометражную новеллу «Прометей», связанную с ИКЕА. Главные роли в картине исполнили известные актеры Андрей Чадов, Надежда Сысоева и даже легендарный светильник Лампан. Кроме этого, в Санкт-Петербурге 15-16 сентября откроется импровизированный мини-музей ИКЕА.