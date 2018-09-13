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Бруно Марс может сыграть Принса в байопике музыканта от Netflix
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Бруно Марс может сыграть Принса в байопике музыканта от Netflix 

Попкорн News 3 часа назад
Фото: Попкорн News
Рами Малек готовится дебютировать в роли Фредди Меркьюри в «Богемской рапсодии», Тэрон Эджертон вовсю работает на съемках «Человека-ракеты», байопика об Элтоне Джоне, а Netflix, тем временем, задумал снять свой байопик о другом культовом артисте 20 века — Принсе, который трагически скончался в апреле 2016 года, не дожив даже до 60-летия.
Никаких подробностей о новом оригинальном проекте Netflix пока нет, но одна важная деталь все-таки известна: на главную роль создатели байопика, как сообщается, рассматривают Бруно Марса. И пусть актерского опыта у певица крайне мало, в таком деле, как сочло руководство Netflix, умение петь и любовь к главному герою байопика куда важнее — а Бруно Марс неоднократно называл Принса одним из главных своих вдохновителей. В 2017 Бруно стал одним из исполнителей на премии «Грэмми» и порадовал собравшихся гостей трибьютом Принсу, исполнив его знаменитую Purple Rain.
Инсайдеры сообщают, что Бруно Марс — приоритетный для Netflix кандидат на роль в байопике. Для самого же певца, если он, конечно, согласится, это будет дебютная роль первого плана в кино — до этого опыт Бруно в кинематографе ограничивался озвучкой анимации и появлением в камео.
попкорнnews
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