Бруно Марс может сыграть Принса в байопике музыканта от Netflix

Никаких подробностей о новом оригинальном проекте Netflix пока нет, но одна важная деталь все-таки известна: на главную роль создатели байопика, как сообщается, рассматривают Бруно Марса . И пусть актерского опыта у певица крайне мало, в таком деле, как сочло руководство Netflix, умение петь и любовь к главному герою байопика куда важнее — а Бруно Марс неоднократно называл Принса одним из главных своих вдохновителей. В 2017 Бруно стал одним из исполнителей на премии «Грэмми» и порадовал собравшихся гостей трибьютом Принсу, исполнив его знаменитую Purple Rain.

Инсайдеры сообщают, что Бруно Марс — приоритетный для Netflix кандидат на роль в байопике. Для самого же певца, если он, конечно, согласится, это будет дебютная роль первого плана в кино — до этого опыт Бруно в кинематографе ограничивался озвучкой анимации и появлением в камео.

попкорнnews