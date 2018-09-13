В Москве 18 сентября стартует фестиваль «Видеть музыку» 

18 сентября
Челябинский государственный академический театр оперы и балета им. М. И. Глинки
На сцене театра «Геликон-опера» п\р Дмитрия Бертмана
П. Чайковский, "Евгений Онегин", опера в 3-х действиях Фото: Челябинский государственный академический театр оперы и балета им. М. И. Глинки
Либретто П. И. Чайковского и М. И. Чайковского
Музыкальный руководитель и дирижер — Евгений Волынский
Режиссер-постановщик — Михаль Знанецкий (Польша)
Художник-постановщик — Луиджи Сколио (Италия)
Художник по костюмам — Елена Сластникова
Длительность спектакля — 3 часа 20 минут
Возрастной ценз — 6+
"Евгений Онегин" в Челябинском театре — спектакль от международной команды постановщиков. В оформлении задействованы декорации во всю высоту сцены с использованием множества зеркал, люстры изо льда и бассейна с водой. Современные технологии помогают воссоздать интерьеры золотого века, передать величие русского березового леса и создать поэтичную, живописную атмосферу пушкинского времени. Восхищают и роскошные костюмы артистов — вручную расшитые бальные кринолины и фраки. При всем визуальном новаторстве, трактовки ролей в постановке — классические, пушкинские.
20 сентября
"Волгоградский государственный театр «Царицынская опера»"
На сцене театра «Геликон-опера» п/р Дмитрия Бертмана
"Così fan tutte", опера В. А. Моцарта
Либретто Лоренцо да Понте
Комическая опера в 2-х действиях
Музыкальный руководитель и дирижер-постановщик — Владимир Стачинский
Дирижер — Сергей Гринев
Режиссер-постановщик — Иркин Габитов
Сценограф — Георгий Матевосян
Художник по костюмам — Елена Павловская
Длительность спектакля — 3 часа
Возрастной ценз — 12+ Фото: Волгоградский государственный театр «Царицынская опера»
Премьера комической оперы В. А. Моцарта «Cosi fan tutte» состоялась 26 января 1790 года в Вене. Либреттиста Лоренцо да Понте, написавшего сюжет на основе реального скандала в высшем венском обществе, не раз упрекали в легкомыслии. В этой истории всех — и победителей, и побежденных — ждёт счастливый финал. Основные участники сложной, запутанной интриги скорее наивны и нелепы, чем коварны и злы. Премьера спектакля в театре «Царицынская опера» состоялась 30 ноября 2012 года. Опера-буфф «Cosi fan tutte» в исполнении артистов театра — веселый, легкий и изящный спектакль. Язык исполнения оперы — итальянский, в волгоградской постановке в русском переводе звучат лишь речитативы.
24 сентября
Спектакль Центра оперного пения имени Галины Вишневской
"Богема", опера Д. Пуччини
Опера в 4-х действиях с одним антрактом Фото: Центр оперного пения Галины Вишневской
Либретто Луиджи Иллики и Джузеппе Джакозы
Художественный руководитель — Ольга Ростропович
Дирижер-постановщик — Марко Боэми
Режиссер-постановщик — Иван Поповски
Сценограф и художник по костюмам — Андрей Климов
Длительность спектакля — 2 часа 30 минут
Возрастной ценз — 12+
Одна из лучших опер итальянского классика Джакомо Пуччини «Богема» впервые увидела свет в 1896 году. В основу либретто легли эпизоды романа Анри Мюрже «Сцены из жизни богемы». В великолепной музыке Пуччини получила свое воплощение трогательная, исполненная романтизма история о талантливых и благородных обитателях Латинского квартала Парижа, для которых в жизни нет больших ценностей, чем искусство, свобода и любовь.
25 сентября
Свердловский государственный академический театр музыкальной комедии
На Новой сцене Государственного академического Большого театра России
"Декабристы"
Мюзикл в 2-х действиях
Автор идеи и пьесы — Карина Шебелян, автор стихотворных текстов — Алина Байбанова
Постановка — Кирилл Стрежнев
Дирижер-постановщик — Борис Нодельман
Сценография — Игорь Нежный
Костюмы — Татьяна Тулубьева
Хореография — Сергей Смирнов
Длительность спектакля — 2 часа 20 минут
Возрастной ценз — 12+ Фото: Свердловский театр музыкальной комедии
Мюзикл «Декабристы» создан по заказу Свердловского театра музыкальной комедии в 2016 году московскими авторами — композитором Евгением Заготом, драматургом Кариной Шебелян и поэтом Алиной Байбановой. Сюжет не имеет литературного первоисточника и основывается лишь на событиях конкретного исторического периода. Придумывая спектакль, авторы и театр, по сути, создавали собственный «миф о декабристах», хотя и основывали художественный вымысел на известных фактах и реальных обстоятельствах. Все, что увидит публика, — сугубо авторская версия событий, но, если после просмотра спектакля у кого-то из зрителей возникнет желание обратиться к историческим документам, чтобы открыть своих декабристов — значит, цель достигнута…
26 сентября
"Астраханский государственный театр оперы и балета"
На Новой сцене Государственного академического Большого театра России
Джакомо Пуччини
"Тоска"
Опера-драма в 3-х действиях Фото: geometria.org Либретто Луиджи Иллики и Джузеппе Джакозы по драме Викторьена Сарду
Музыкальный руководитель и дирижер — Валерий Воронин
Режиссер-постановщик — Константин Балакин
Художник-постановщик — Елена Вершинина
Длительность спектакля — 2 часа 35 минут
Возрастной ценз — 12+
По замыслу постановщиков, «Тоска» — это прежде всего психологическая драма, исключительное по накалу страстей и глубине характеров столкновение людей искусства с миром тирании. Выразительная аскетичность декораций все внимание зрителей направляет на героев, на их противоборство. Музыка Пуччини обладает необъяснимой современностью, это позволяет приблизить оперу к нам, не акцентируя внимания на времени происходящего. Жесткий спектакль Астраханского театра рождает ощущение почти документального фильма. При этом постановщикам удается целомудренно избежать натуралистических подробностей пыток и страданий. Точно найденные пронзительные детали заставляют сопереживать героям и отдаваться происходящему на сцене значительно глубже, чем если бы там лилась кровь.
26 сентября
Свердловский государственный академический театр музыкальной комедии
На сцене Театра на Таганке
По соглашению с The Really Useful Group Ltd.
ВПЕРВЫЕ В РОССИИ
Эндрю Ллойд Уэббер
"Эвита" Фото: southcarolinalowcountry.com Мюзикл в 2-х действиях. SEMI STAGE
Тексты песен — Тим Райс
Русский текст — Женя Беркович,
Дирижёр-постановщик — Борис Нодельман
Постановка — Алексей Франдетти
Хореограф — Ирина Кашуба
Длительность спектакля — 2 часа 10 минут
Возрастной ценз — 12+
Первой леди Аргентины суждено было стать «первой леди мирового мюзикла», когда невероятная история жизни и смерти Эвы Перон легла в основу мюзикла «Эвита». Созданный в 1976 году уже в виде концептуального альбома он стал невероятно популярен, а выйдя на театральные подмостки, безоговорочно покорил мир (премьера состоялась в 1976 году в Лондоне, режиссер Гарольд Принс). После успеха на Бродвее (1979 год, 7 премий «Тони») был поставлен в огромном количестве стран (в том числе в Австралии, Испании, Мексике, Австрии, Японии, Израиле, Корее, ЮАР, Венгрии). Но — не в России. На российских театральных подмостках и в русском переводе мюзикл «Эвита» дебютировал в Екатеринбурге в формате semi stage 2 марта 2018 года, за год до предстоящего в марте 2019-го 70-летнего юбилея Эндрю Ллойда Уэббера.
27 сентября
Открытие новой музыкальной сцены
Театр п/р Г. Чихачева
Открытие новой Большой сцены Театра под руководством Геннадия Чихачева — событие не только для Москвы, но и для всей музыкальной России.
31 год театр жил и работал в Малом зале. В нем чудом умещались и зрители, и актеры, и оркестр. Несмотря на параметры сцены, репертуар был серьезный: оперетты «Без вины виноватые», музыкальные комедии «Женитьба Бальзаминова» и «Гусар. История любви», мюзиклы «Три Медведя» и «Плаха»… Но спектакли последних сезонов создавались уже в расчете на Большую сцену. И теперь в новом Большом зале на 479 мест заиграют новыми красками оперетта-водевиль «Недоросль», мюзиклы «Тарзан. Love story» и "Анна Каренина", музыкальная былина «Садко и Царевна Морская» и опера «Теремок»… На новой сцене построены 8-метровый круг с кольцом, 4 люка-провала, сцена оборудована новейшим свето— и звуко-оборудованием. 7 траволаторов совместно с огромным LED-3 задником помогут создать необычную сценическую картинку и атмосферу. Построена и оркестровая яма на 60 музыкантов. Именно на этой сцене пройдут некоторые спектакли из афиши Третьего фестиваля музыкальных театров «ВИДЕТЬ МУЗЫКУ». Прежде всего, конечно, спектакли самого театра п/р Г. Чихачева: «Анатомия любви» и «Грибной переполох». Также МГМТ п/р Г. Чихачева примет на своей новой площадке и два привозных спектакля: мюзиклы «Человек из Ламанчи» и «Маугли» Алтайского государственного музыкального театра. Пресс-служба фестиваля «Видеть музыку»