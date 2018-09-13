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В Еврейском музее рассмотрят применение идей Малевича и Рихтера в современном кинематографе
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В Еврейском музее рассмотрят применение идей Малевича и Рихтера в современном кинематографе 

Управа района Марьина роща 1 час назад
Фото: Управа района Марьина роща
Применение идей пионеров киноавангарда и художников начала XX века в современном кинематографе станет темой лекции в Еврейском музее. Всех желающих ждут 16 сентября.
— В начале ХХ века кинематограф как пространство эксперимента был одинаково интересен как пионерам киноавангарда, так и художникам. Сегодня вновь возник интерес к экспериментальным формам в «большом кинематографе». Участники обсудят, как идеи «расширенного смотрения» Михаила Матюшина, «чистого кино» Казимира Малевича и Ганса Рихтера, «внутреннего кино» Марселя Дюшана, тактильного кинематографа Сальвадора Дали, «монтажа аттракционов» Сергея Эйзенштейна получают новый смысл в экспериментах современных художников и режиссеров, — сообщили в пресс-службе музея.
Начало в 18.00. Напомним, Еврейский музей находится по адресу: ул. Образцова, д. 11, стр. 1А. Вход свободный после предварительной регистрации на сайте музея. (ак)
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