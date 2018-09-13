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Екатерина Гусева пришла на премьерный кинопоказ мюзикла «Анна Каренина» в полупрозрачном нюдовом платье
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Екатерина Гусева пришла на премьерный кинопоказ мюзикла «Анна Каренина» в полупрозрачном нюдовом платье 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
12 сентября в кинотеатре «Формула Кино» в Центральном детском мире на Лубянке состоялся премьерный показ киноверсии мюзикла «Анна Каренина».
Представить картину в этот вечер пришли ее продюсеры Владимир Тартаковский и Алексей Болонин, а также исполнители главных ролей Екатерина Гусева, Сергей Ли, Денис Дэмкив, Максим Заусалин и другие.
Стоит отметить, что подобный формат мюзикла уникален, ведь увидеть одну из самых посещаемых театральных постановок в Москве все желающие смогут на больших экранах, даже не покидая родного города. Киноверсия «Анны Карениной» не похожа на обычную съемку спектакля, в которой зритель смотрит на происходящее словно из зала. Напротив, новый формат позволит погрузиться в сюжет мюзикла, как при просмотре фильмов.
— делится своими впечатлениями Екатерина Гусева.
«Анну Каренину» в кино смогут увидеть жители Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Челябинска, Набережных Челнов, Новосибирска, Перми, Уфы, Волгограда, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Вологды, Белгорода, Саратова, Воронежа, Ульяновска, Сургута, Калининграда, Ставрополя, Красноярска, Тулы, Коврова, Ижевска, Краснодара, Мурманска, Новокузнецка, Рязани и Сыктывкара.
А если тебе уже не терпится оценить необычный формат мюзикла, то 22 сентября ты сможешь лично увидеть киноверсию «Анны Карениной», купив билет в кинотеатрах «СИНЕМА ПАРК» и «Формула Кино».
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Фото:Екатерина Ширинкина / WMJ.ru
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