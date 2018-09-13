Екатерина Гусева пришла на премьерный кинопоказ мюзикла «Анна Каренина» в полупрозрачном нюдовом платье

12 сентября в кинотеатре «Формула Кино» в Центральном детском мире на Лубянке состоялся премьерный показ киноверсии мюзикла « Анна Каренина ».

Стоит отметить, что подобный формат мюзикла уникален, ведь увидеть одну из самых посещаемых театральных постановок в Москве все желающие смогут на больших экранах, даже не покидая родного города. Киноверсия «Анны Карениной» не похожа на обычную съемку спектакля, в которой зритель смотрит на происходящее словно из зала. Напротив, новый формат позволит погрузиться в сюжет мюзикла, как при просмотре фильмов.

— делится своими впечатлениями Екатерина Гусева.

«Анну Каренину» в кино смогут увидеть жители Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Челябинска, Набережных Челнов, Новосибирска, Перми, Уфы, Волгограда, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Вологды, Белгорода, Саратова, Воронежа, Ульяновска, Сургута, Калининграда, Ставрополя, Красноярска, Тулы, Коврова, Ижевска, Краснодара, Мурманска, Новокузнецка, Рязани и Сыктывкара.

А если тебе уже не терпится оценить необычный формат мюзикла, то 22 сентября ты сможешь лично увидеть киноверсию «Анны Карениной», купив билет в кинотеатрах «СИНЕМА ПАРК» и «Формула Кино».

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Фото:Екатерина Ширинкина / WMJ.ru