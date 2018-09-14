В Петербурге без согласования властей установили памятник героям «Собачьего сердца»

В Петербурге на Моховой улице, 27-29 появился памятник по мотивам «Собачьего сердца», сообщает «Фонтанка» . В этом доме в конце 1980-х режиссер Владимир Бортко снимал картину по повести Булгакова. Скульптура представляет собой профессора Преображенского, который сидит на скамейке и гладит пса Шарика.

Памятник появился без торжественного открытия. Как пишет издание со ссылкой на жителя этого дома, инициатором выступило некое частное лицо. Жители дома на Моховой оказались не против. Администрация Центрального района, как оказалось, не знала о появлении скульптуры. По словам пресс-секретаря Елены Титовой, земля возле дома по адресу: Моховая 27-29, находится в собственности жильцов, но они все равно должны были согласовать установку памятника с КГА. таким образом, до официального оформления памятник получит статус незаконного.

Фото: Михаил Огнев Подписывайтесь на наш канал в Telegram и во «ВКонтакте» — подборка главных новостей за день.