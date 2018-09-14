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Изменилась дата открытия памятной доски Олегу Табакову
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Изменилась дата открытия памятной доски Олегу Табакову 

САРАТОВ24 2 часа назад
Фото: САРАТОВ24
Дата открытия мемориальной доски изменилась. Торжественная церемония состоится в понедельник, 17 сентября в 12:00. Мероприятие пройдет на площадке у школы №18 (Улица Рахова, 124), в которой учился известный актер. Памятная табличка появится на фасаде здания. Стоит отметить, что недавно появилось сообщение, что мемориальную доску откроют 14 сентября. Еще один мемориал в память о знаменитом земляке открыли на фасаде Дворца творчества детей и молодежи. Этому зданию, а также скверу, где установлен памятник, присвоено имя великого актера. Олег Табаков — советский и российский актер и режиссер театра и кино, педагог. Народный артист СССР, лауреат множественных Государственных премий, полный кавалер ордена «За за услуги перед Отечеством», почетный гражданин города Саратова Олег Табаков ушел из жизни на 83-м году жизни 12 марта 2018 года.
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