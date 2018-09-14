В челябинском театре покажут премьеру спектакля по роману Пелевина Generation П

В Камерном театре представят премьерный спектакль по роману Виктора Пелевина «Generation П». Экзистенциальный мюзикл, как называют его постановщики, впервые покажут 5 октября. Режиссером и хореографом стала лауреат Национальной российской театральной премии «Золотая маска» из Москвы Лариса Александрова

— Когда-то в России жило поколение, которое выбрало «Пепси». Они мечтали, что когда-нибудь запрещенный мир с той стороны океана войдет в их жизнь. Через 10 лет этот мир вошел. Его визитной карточкой стал рекламный клип, в котором обезьяна пила пепси-колу и уезжала на шикарном джипе в обнимку с девицами в бикини. «Именно этот клип дал понять большому количеству прозябавших в России обезьян, что настала пора пересаживаться в джипы и входить к дочерям человеческим». Это история Вавилена Татарского, яркого представителя поколения «П», который покорил сталинский небоскреб Вавилонской башни, стал участником всемирного заговора и земным мужем богини Иштар, — анонсируют спектакль по роману в Камерном театре.

Некоторые челябинцы уже увидели эпизоды из постановки постмодернистского романа о формировании эпохи рекламы на открытой репетиции труппы. Они поделились, что «жесткий и принципиальный» придется по вкусу далеко не каждому, однако однозначно найдет своего зрителя.

Череда первых показы состоится 5,6,7 октября, следующий состоится только в конце октября.