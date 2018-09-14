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Театр имени Станиславского и Немировича-Данченко — о планах на юбилейный сезон
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Театр имени Станиславского и Немировича-Данченко — о планах на юбилейный сезон 

Москва24 + ещё 2 1 час назад
Фото: Москва24
Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко открыл юбилейный 100-й сезон. О планах и ближайших премьерах — в материале портала Москва 24.
Об оперных премьерах Одно из главных событий в опере — это возобновление «Войны и мира» Сергея Прокофьева (дирижер — Феликс Коробов, режиссер — Александр Титель, художник — Владимир Арефьев). Премьера намечена на 14 сентября. Это самая грандиозная и знаменитая опера Прокофьева, в тринадцати картинах с хоровым прологом. Масштабная постановка будет идти три вечера подряд.
14 ноября состоится российская премьера «Фрау Шиндлер» Томаса Морса (дирижер — Тимур Зангиев, режиссер — Владимир Алеников, художник — Семен Пастух). А 15 февраля — мировая премьера «Влюбленного дьявола»Александра Вустина (за пультом — Владимир Юровский, режиссер — Александр Титель, художник — Владимир Арефьев).
Об «Отелло» Кончаловского и фестивале Прокофьева Сюрприз сезона — «Отелло» Джузеппе Верди в постановке Андрея Кончаловского. Премьера запланирована на 30 мая.
А главным событием осени станет фестиваль Сергея Прокофьева. Кроме «Войны и мира», в него войдут оперы «Любовь к трем апельсинам», «Обручение в монастыре», а также балеты «Каменный цветок» и «Золушка».
О балете Балетная труппа представит две новых программы. Первая состоит из балетов Джорджа Баланчина ("Кончерто барокко"), Иржи Килиана (возобновление «Восковых крыльев») и мировой премьеры балета Андрея Кайдановского, название которой будет объявлено позднее.
Вторая — из российских премьер Йохана Ингера ("Прогулка сумасшедшего"), Триши Браун ("O zlozony/O composite") и Анжелена Прельжокажа ("Свадебка"). Премьеры намечены на 27 ноября и 20 апреля. Кроме того, на Малой сцене в четвертый раз пройдет проект «Точка пересечения» (февраль — март).
Столетие театра Специально для 100-го сезона МАМТ известный художник и дизайнер Игорь Гурович создал плакаты для премьерных и возобновленных спектаклей «Война и мир», «Чайка», «Фрау Шиндлер», «Влюбленный дьявол», «Отелло», для двух вечеров одноактных балетов, фестиваля Прокофьева, а также главный визуальный образ юбилейного сезона.
Кроме того, планируется издать иллюстрированную хронику жизни театра за 100 лет. Также в планах — открытия юбилейных выставок, Международная конференция, которая будет являться совместным проектом Музыкального театра и образовательного проекта фестиваля «Золотая маска» «Институт театра».
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