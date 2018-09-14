Театр имени Станиславского и Немировича-Данченко — о планах на юбилейный сезон

Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко открыл юбилейный 100-й сезон. О планах и ближайших премьерах — в материале портала Москва 24.

А главным событием осени станет фестиваль Сергея Прокофьева. Кроме «Войны и мира», в него войдут оперы «Любовь к трем апельсинам», «Обручение в монастыре», а также балеты «Каменный цветок» и «Золушка».

Вторая — из российских премьер Йохана Ингера ("Прогулка сумасшедшего"), Триши Браун ("O zlozony/O composite") и Анжелена Прельжокажа ("Свадебка"). Премьеры намечены на 27 ноября и 20 апреля. Кроме того, на Малой сцене в четвертый раз пройдет проект «Точка пересечения» (февраль — март).

Столетие театра Специально для 100-го сезона МАМТ известный художник и дизайнер Игорь Гурович создал плакаты для премьерных и возобновленных спектаклей «Война и мир», «Чайка», «Фрау Шиндлер», «Влюбленный дьявол», «Отелло», для двух вечеров одноактных балетов, фестиваля Прокофьева, а также главный визуальный образ юбилейного сезона.

Кроме того, планируется издать иллюстрированную хронику жизни театра за 100 лет. Также в планах — открытия юбилейных выставок, Международная конференция, которая будет являться совместным проектом Музыкального театра и образовательного проекта фестиваля «Золотая маска» «Институт театра».