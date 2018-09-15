Программы документального кино «Май-68» и «Она» представят на «Меридианах Тихого-2018»

Фестиваль стартует 21 сентября.

На XVI международном кинофестивале стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Меридианы Тихого» среди прочего представят две программы документального кино: «Май-68» и «Она». Об этом передает пресс-служба фестиваля.

Программа «Документальный экран. Май-68»

В этом году в программе кинофестиваля «Меридианы Тихого» будут представлены несколько фильмов, посвященных революционным событиям, изменившим политический ландшафт в прошлом столетии. Речь идет о волне протестов, прокатившихся сначала в Европе, а затем и по всему миру в мае 1968 года. Полувековой юбилей этих событий стал поводом для возвращения на повестку дня одного из самых важных вопросов современности — «Как может быть достигнуто равенство?».

Май 68-го стал кульминацией «раскаленного» десятилетия, когда сама реальность уже не соответствовала запросам жителей по всей планете. Благодаря техническим новшествам — широкому распространению портативных кинокамер — все эти события были детально зафиксированы профессионалами и любителями. Огромные архивы — тысячи часов хроники по сей день становятся материалом для новых лент, освещающих этот всплеск солидарности во всем мире.

«На подъеме» (реж. Жуан Морейра Саллес, 2017, Бразилия)

Документальное эссе, по настроению напоминающее шедевр Криса Маркера «Цвет воздуха — красный», попытка суммировать образы 1960-х в разных регионах мира. Жуан Морейра Саллес мастерски сопоставляет любительские съемки, на которых его мать путешествует по Китаю в самый разгар Культурной Революции, с панорамой студенческих протестов 1968 года, охвативших весь мир — от Восточной Европы до Латинской Америки. Калейдоскоп невротического предчувствия перемен и решительные действия — эйфория демонстрантов, страх и разочарование блюстителей порядка, интервью с участниками событий. На первый взгляд хаотичный поток исторических документов сочетается с последовательными пояснениями и мнениями о последнем в истории тотальном неповиновении устоявшемуся порядку.

«Май 68, работа на славу» (реж. Жан-Люк Маньерон, 1969, Франция)

Отреставрированная версия легендарного документального фильма Жана-Люка Маньерона, выпущенная к юбилею революционных событий. Материалы, из которых собрана лента, снимались непосредственно во время волнений в Париже. Эти кино-документы — самое исчерпывающее представление о том, что же произошло полвека назад во французской столице. Эксклюзивные интервью с неизвестными участниками демонстраций и видными представителями интеллектуальных кругов, поддержавших протесты, многочисленные архивные документы и репортажи дают возможность зрителю узнать о причинах социальной революции 1968-го года.

«Не работайте» (реж. Сезар Вэйсси, 2018, Франция)

Эльза и Габриэль — студенты художественного училища Beaux-Arts в Париже. Они любят друг друга, практически не расстаются, вместе работают над арт-проектом. Искусство для них — есть способ показать, в какое сложное и противоречивое время мы живем. Фильм «Не работайте» — экспериментальный набросок о жизни людей на фоне мировых событий, где отчетливо прослеживаются параллели с эпохой 1960-х годов, когда мир, раскалившийся от социального напряжения, в конце концов изменился под натиском всеобщего протеста.

Программа «Документальный экран. Она»

Специальная программа МКФ «Меридианы Тихого» в этом году состоит из документальных фильмов, центральные персонажи которых — выдающиеся, волевые женщины, которые доказывали и доказывают, что приевшееся выражение «слабый пол» — не про них. Новая волна эмансипации, во многом вдохновленная разоблачениями сексуальных домогательств со стороны известного американского продюсера Харви Вайнштейна и запуском международной кампании MeToo, вновь актуализировала проблему равноправия не только в индустрии развлечений, но и в других сферах социальной жизни. На эту ситуацию можно взглянуть по-разному, и сам вопрос о роли женщины в современном мире — настоящее поле идеологического боя.

В программе «Документальный экран. Она» представлены самые разные фильмы-портреты, в которых нет места громким политическим высказыванием или популистской демагогии. Только невероятные, полные неожиданных поворотов судьбы.

«Мария до Каллас» (реж. Том Вольф, Франция, 2017)

Судьба прославленной оперной певицы Марии Каллас исполнена трагическими интонациями и головокружительными карьерными взлетами. Она вдохновляла великих режиссеров и художников, перед ней преклонялся весь мир. «Мария до Каллас» — первый фильм о великой певице, в котором предпринята попытка рассказа «от первого лица». Редкие, неопубликованные интервью, выдержки из писем с друзьям и родственникам и, конечно же, отрывки из переписки с первым мужем Аристотелем Онасисом.

Диско-дива, известная модель, которую называли своей музой Ив Сен Лоран и Клод Монтана — каждое ее появление на сцене или гламурной вечеринке до сих пор событие неординарное и ожидаемое. Андрогинная внешность, безупречный вкус и невероятный голос — Грейс Джонс — само воплощение сексуальной революции и творческого самовыражения. Но за славой и почитанием скрывается другая сторона ее жизни — упорный труд, взлеты, падения и бесконечные попытки наладить диалог с окружающими ее людьми.

«Обычное время» (реж. Сюзана Нобре, Португалия, 2018)

Марта живет в маленькой квартире, где ухаживает за своей новорожденной дочерью. Она воспитывает свою дочь одна. У Марты много друзей и знакомых — дом всегда полон гостей, которые искренне хотят поддержать героиню. Но бесконечные разговоры о будущем, семье, интимных отношениях, за которыми друзья Марты проводят время, будто бы не касаются героини. Она поглощена только своим ребенком, уделяя дочери все свободное время, искренне наслаждаясь радостью материнства.

«Цунма, Цунма: лето с монахинями в Гималаях» (реж. Лифан Линь, Тайвань, 2017)

Словом «Цунма» почтительно называют тибетских буддийских монахинь, живущих в Гималаях. Оно означает определенный набор душевных качеств — чистоту, благородство, кротость. Тайваньский фотограф Лифан Линь провела в обществе этих женщин все лето и сняла жизнь в суровых условиях место, которое называют «Крыша мира». Там она увидела людей, жизнь которых полна смирения, упорства, терпения, надежды и веры.