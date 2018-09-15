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Земфира потребовала раздавить катком совместную пластинку с Чуриковой
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Земфира потребовала раздавить катком совместную пластинку с Чуриковой 

Lenta.ru + ещё 6 49 минут назад
Фото: Lenta.ru
Пластинки с дуэтом актрисы Инны Чуриковой и певицы Земфиры пришлось уничтожить по требованию последней. Весь тираж раздавили катком во дворе звукозаписывающей студии. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал продюсер, ведущий и музыкальный критик Михаил Козырев.
Он пояснил, что это была запись с программы «Неголубой огонек» 2004 года.
По словам Козырева, во время работы над передачей он вместе с режиссером и актером Максимом Виторганом узнал, что Чурикова — поклонница Земфиры. Коллеги предложили женщинам исполнить вместе песню «Непошлое».
«Инна Михайловна вообще не поет, она поет только в некоторых фильмах. Мы вручную расставляли свечи на полу вокруг них. У Чуриковой оказался изумительный абсолютный слух, но абсолютное отсутствие чувства ритма», — вспоминает продюсер.
При выпуске пластинки, продолжает Козырев, оказалось, что звук был сведен не так, как нужно. «Там были нюансы в аранжировке, которые человек обычный на ухо вообще не мог распознать. Но Земфиру это выбесило», — сказал он и добавил, что певица потребовала материальной компенсации и полного уничтожения всех записей. Осталось только несколько экземпляров, которые нельзя было выпустить в продажу из-за юридических ограничений.
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